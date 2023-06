Condividi subito la notizia

L’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera – Rocco Fuina è lieto di annunciare il completamento e la consegna dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nelle aree industriali di Jesce e La Martella. L’appalto dei lavori, assegnato alla ditta Tota di Altamura alla fine dello scorso anno, consiste nella sostituzione delle armature stradali obsolete con moderne soluzioni a LED ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale. L’investimento totale autorizzato per il Consorzio ammonta a 800.000 euro, di cui oltre 500.000 euro destinati ai lavori di efficientamento energetico. Si prevede che gli interventi nelle due aree industriali saranno completati entro la fine di agosto 2023.

“Questi interventi, afferma – Rocco Fuina, Amministratore Unico del Consorzio – rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile delle aree industriali della provincia di Matera. L’obiettivo principale di questo intervento è duplice perché da un lato permette un significativo risparmio di energia elettrica per il Consorzio, e dell’altro una migliore illuminazione notturna delle strade e quindi migliori condizioni di sicurezza sia per la circolazione stradale che nella riduzione di potenziali reati predatori quali furti ed atti vandalici nei confronti delle aziende presenti nelle aree, dovuti a scarsa illuminazione.”

