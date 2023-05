Condividi subito la notizia

Roma, 30 maggio 2023 – “Consentire lo svolgimento delle attività di ricerca in agricoltura presso siti sperimentali autorizzati, con il fine ultimo di ottenere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità, è una condizione fondamentale per raggiungere la tanto decantata rivoluzione green, puntando con decisione sulla strada di produrre utilizzando minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista plaudendo all’approvazione nelle commissioni riunite ambiente e agricoltura del Senato di due emendamenti al cosiddetto “DL Siccità” con cui si autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita-TEA.

“Puntare sul miglioramento genetico, infatti, non solo aiuterà l’agricoltura ad aumentare la resistenza contro i vari parassiti, ma consentirà anche al genoma delle piante di adattarsi con minore stress ai sempre più frequenti effetti del climate change, contribuendo al contempo a mantenere, o in alcuni casi addirittura a incrementare, la produttività e la resa delle piante, anche in situazioni sfavorevoli”, prosegue il presidente, ricordando che “le TEA non vanno assolutamente confuse con i ‘vecchi OGM’ transgenici, con i quali hanno ben poco a che vedere, in quanto non fanno altro che accelerare ciò che già avviene in natura, ovvero la selezione delle piante che meglio si adattano a determinati contesti”.

“Di particolare rilevanza è, poi, il fatto che il via libera sia arrivato all’unanimità, a testimonianza di quanto i tempi siano finalmente maturi per cominciare a ragionare seriamente e concretamente sull’applicazione in agricoltura delle innumerevoli possibilità offerte dall’innovazione”, rimarca Battista, ringraziando tutti i parlamentari, e in particolare i senatori Luca De Carlo e Gian Marco Centinaio e l’onorevole Raffaele Nevi, e ricordando che l’ok agli emendamenti è arrivato anche grazie all’accordo raggiunto con i ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

“La Copagri è sempre stata impegnata in prima linea su questi temi, come dimostrano i numerosi incontri in merito, ultimo dei quali quello sul miglioramento genetico nella vitivinicoltura organizzato con la preziosa collaborazione con il CREA, e per questo non può che esprimere grande soddisfazione per un intervento legislativo grazie al quale l’Italia diventa il primo paese a livello comunitario ad avviare la sperimentazione in campo delle TEA”, conclude Battista, ricordando che “ora è fondamentale accelerare sulla proposta di regolamento comunitaria in materia di tecniche genomiche”.

