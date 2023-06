Condividi subito la notizia

Potenza, giovedì 8 giugno 2023 – Aula magna campus Macchia Romana – ore 9.30

La Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi della Basilicata ha organizzato un convegno su “Idrogeno, tecnologie della decarbonizzazione e nuove professionalità per la lotta ai cambiamenti climatici” che si svolgerà giovedì 8 giugno 2023 a Potenza (aula magna del campus di Macchia Romana, dalle ore 9.30). L’obiettivo è di discutere e approfondire quattro principali aspetti: gli impatti dei cambiamenti climatici sui principali settori economici del Paese e della Basilicata; le politiche nazionali e regionali di contrasto ai cambiamenti climatici; le figure professionali, gli interventi di alta formazione e i nuovi servizi tecnico scientifici indispensabili per accompagnare la transizione ecologico-energetica, considerando il ruolo dell’Università e dell’accountability ambientale delle imprese; la creazione di nuove catene del valore attraverso le attività di impresa delle filiere della produzione dei nuovi carburanti e dei vettori energetici, come pure della filiera della componentistica della catena tecnologica dell’idrogeno, e infine della filiera dell’industria meccanica. La giornata si concluderà con un panel di discussione su “La transizione energetica: problema o opportunità? Energia e regionalismo differenziato”, mettendo a confronto esperti di tecnologie, rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e sindacale, e i player sociali. Il Direttore della Scuola di Ingegneria dell’Unibas, il prof. Carmine Serio, ha evidenziato che “l’iniziativa è rivolta soprattutto agli studenti al fine di offrire un panorama quanto più vasto possibile delle molte possibilità che nel contesto delle nuove politiche nazionali ed europee si aprono per i giovani laureati nelle varie specializzazioni dell’Ingegneria”.

