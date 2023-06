Condividi subito la notizia

NUOVI MODELLI DI ADATTAMENTO, GESTIONE E SVILUPPO

DELLE AREE COSTIERE DEL MEDITERRANEO”

La Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata ed il Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero, congiuntamente alla Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, la Società Nazionale di Salvamento e l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, organizzano un Convegno Nazionale a Matera sul tema dei Cambiamenti climatici, transizione energetica e digitalizzazione: nuovi modelli di adattamento, gestione e sviluppo delle aree costiere del Mediterraneo.

L’evento è indirizzato a istituzioni, amministrazioni, ricercatori e professionisti operanti sui temi legati agli impatti dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche sui territori costieri. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche della transizione energetica e della digitalizzazione, nonché alla sicurezza della balneazione e fruibilità sostenibile delle spiagge, così come alla valorizzazione degli ambienti costieri per lo sviluppo del turismo sostenibile, agli interventi di gestione integrata, protezione e difesa delle coste, anche come motori di attrazione, al telerilevamento e monitoraggio costiero. Tutto ciò in una prospettiva che accomuni differenti sensibilità e professionalità, in una visione comune fortemente interdisciplinare e nel quadro delineato dagli obiettivi di sostenibilità tracciati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Programma Convegno

Mercoledì 21 Giugno 2023 – Sala Consiliare Provincia di Matera

Apertura lavori

15:00 Presidente della Provincia di Matera – Dr. Piero MARRESE Presidente Regione Basilicata – Gen. Vito BARDI Sindaco Comune di Matera – Dr. Domenico BENNARDI Ministro della PC e Tutela del Mare – Dr. Nello MUSUMECI (messaggio) Consigliere Regione Basilicata – Dr. Roberto CIFARELLI Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata – Dr. Leonardo DISUMMO Presidente GNRAC – Prof. Lorenzo CAPPIETTI Direttore Marittimo Puglia e Basilicata Jonica – Amm. Vincenzo LEONE Presidente Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare – Dr. Roberto MINERDO

“Sicurezza della balneazione e rischi naturali ed antropici delle aree costiere”

Modera: Prof. Michele GRECO

16.00 CV (CP) Rosario MEO Gestione Integrata della Zona Costiera. Il ruolo dell’Autorità Marittima quale elemento di congiunzione istituzionale tra i vari livelli di governance del territorio 16.20 Dr. Francesco ARBIA Rischio idrogeologico delle coste e sicurezza della balneazione 16.40 Ing. Domenico LORUSSO Intervento per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerata e Centola 17.00 Dr. Francesco BIANCHI Rapporto ISTISAN 2023 17.20 Dr. Alfredo ROSSI Il profilo professionale del Bagnino di Salvataggio 17:40 Prof. Carlo LORENZONI Evoluzione recente del regime ondoso nel Medio Adriatico

18:00 Aperitivo di benvenuto offerto dalla GeoAtlas

21:00 Cena sociale

Giovedì 22 Giugno 2023

8.30 Escursione guidata lungo il litorale Jonico – lucano aree di interventi di protezione e valorizzazione delle spiagge(transito con navetta da Matera a – Policoro, comunicare uso della navetta) 9.30 arrivo e accoglienza presso il Centro Visite dell’Oasi WWF Policoro9.45 presentazione multimediale: “l’ultima foresta incantata” e “progetto tartarughe”10.00 partenza escursione in bike nella Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro: il sentiero della grande quercia e la foce del fiume Sinni12.15 rientro presso il centro visite12.30 visita guidata al Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine13.00 termine attività e saluti

13:30 Pausa Pranzo Presso l’azienda “Pantanello” dell’ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Apertura lavori

14:50 Assessore per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali – Regione Basilicata – Dr. Alessandro GALELLA

“Incidenza dei Cambiamenti Climatici sui comparti agricolo, turistico e blu-economy”

Modera: Prof. Aniello CRESCENZI

15:00 Dr. Emanuele SCALCIONE Servizi integrati per il risparmio idrico nelle aree costiere 15:20 Arch. Antonio TRIVISANI Da territorio a paesaggio: un cambio di paradigma possibile? Il caso di lido di Metaponto (costa ionica lucana) 15:40 Prof. Biagio PERRETTI L’adattamento al cambiamento climatico nei territori costieri. Le sfide per l’economia agricola e turistica. 16.00 Prof. Francesco RIPULLONE Azioni concrete per il recupero di habitat costieri e fluviali degradati del bosco Pantano di Policoro 16:20 Dr. Maria Francesca BRUNO Analisi degli impatti del cambiamento climatico nei settori del turismo, dell’erosione costiera e dell’acquacoltura lungo la fascia costiera della Regione Puglia 16:40 Ing. Antonio DECARO Il ruolo dei comuni nella gestione delle aree costiere

16.45 Rientro a Matera

18:00 Presentazione del libro dal titolo Il mare dentro di noi di Alfredo Rossi e Simona Trotta presso sede LNI Matera Magna Grecia

Venerdì 23 Giugno 2023 – Sala Consiliare Provincia di Matera

9:30 Assessore all’Ambiente ed Energia – Regione Basilicata – Dr. Cosimo LATRONICO Presidente Nazionale SIGEA-APS – Dr. Antonello FIORE

“Transizione energetica e digitale nella gestione sostenibile delle aree costiere”

Modera: Ing. Giuseppina LO VECCHIO

10.00 Dr. Angelo Sozio La caratterizzazione geo-ambientale dell’ambiente marino costiero: casi studio dalla regione Puglia 10.20 Dr. Gaetano Caricato Digitalizzazione e cambiamenti climatici: innovativi modelli di gestione delle informazioni cittadini per un approccio corretto con gli organismi marini e non solo 10:40 Ing. Antonio Falciano SAVEMEDCOASTS-2 WebGIS: un Sistema di Supporto alle Decisioni per la gestione sostenibile della costa in presenza di innalzamento del livello medio mare 11.00 Arch. Marco Pagano Green Harbor nella transizione Ecologica: la promozione della diportistica a basso impatto ambientale

11.20 Conclusioni

Dr. Piergiorgio QUARTO – Presidente III Commissione Consiliare Regione Basilicata

11:30 Coffee Break

12:00 Assemblea GNRAC

13:00

Chiusura lavori

Hits: 12