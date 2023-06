Condividi subito la notizia

Gli effetti sui territori, sulle imprese e sul lavoro dell’Autonomia differenziata: è il tema del Convegno organizzato da Agenda Basilicata Imprese (Cia, Confagricoltura, Copagri, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Agci, Confcooperative, Legacoop) per domani martedì 20 giugno presso la sala riunioni della sede di Cia Potenza, in via dell’Edilizia. Il programma prevede l’introduzione del prof. Gianfranco Viesti (Università Bari) e interventi di Geppino Crocco (Aci Basilicata), Rosa Gentile (Confartigianato), Giorgio Lamorgese (Confesercenti), Massimo De Salvo (Confapi), Leo Montemurro (Cna), i segretari di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Cifarelli, capogruppo Pd regione, Tommaso Coviello capogruppo Fdi. Modera Donato Distefano, Cia- portavoce Agenda Basilicata Imprese.

