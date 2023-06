Condividi subito la notizia

Si è svolto a Rionero in Vulture il workshop finale del progetto didattico che la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, insieme all’Ordine dei Geologi di Basilicata, al Comune e all’Istituto d’istruzione superiore “G. Fortunato” e hanno messo in campo nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, un’iniziativa che ha avuto l’obiettivo di focalizzare l’attenzione alla divulgazione ed alla consapevolezza tra i giovani di un uso sostenibile delle risorse naturali. Il progetto è stato definito principalmente per gli alunni delle classi IV e V liceo che attraverso lezioni in aula ed escursioni sul campo hanno avuto modo di realizzare un’esperienza formativa i cui risultati sono stati presentati nella giornata conclusiva alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente e Territorio, Cosimo Latronico, del sindaco, Mario Di Nitto, della preside dell’IIS G. Fortunato, Antonella Ruggieri, del presidente dell’Ordine dei geologi di Basilicata, Leonardo Disummo, dei coordinatori del Progetto Annamaria Sileo (IIS G. Fortunato) e Dino Colangelo (Ufficio Risorse Idriche) e dei relatori Bernardo Garramone, Pietro Fedeli della Regione Basilicata e Francesco Arbia dell’Ordine dei Geologi di Basilicata. La prima fase del progetto è stata caratterizzata da lezioni frontali tenute da funzionari della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia e da liberi professionisti nelle quali sono state affrontate le tematiche relative agli “Aspetti normativi e procedure autorizzative”, alle “Energie rinnovabili e sostenibilità ambiente”, alle “Fonti energetiche alternative e tutela del territorio” e alla “Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti”. La seconda fase invece ha visto i ragazzi protagonisti del Field Trip fatto lungo il fiume Basento in corrispondenza delle centrali idroelettriche presenti lungo l’asta fluviale. “L’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi è stato particolarmente coinvolgente – ha ricordato l’assessore Latronico – una testimonianza che conferma ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che stiamo andando nella direzione giusta, mettendo al centro delle politiche regionali le energie rinnovabili tra sostenibilità e resilienza, garantendo un futuro migliore alle nuove generazioni”.

