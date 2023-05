Condividi subito la notizia

Il progetto di una nuova linea di confezionamento e il proseguimento delle attività di insonorizzazione dell’impianto di laminazione dello stabilimento Siderpotenza del capoluogo di regione sono stati al centro di un incontro tra i vertici aziendali e gli assessorati dei dipartimenti Ambiente e Attività produttive della Regione Basilicata. Alla riunione hanno preso parte l’ad del gruppo Pittini, Michele Fior, il direttore di stabilimento, Leonardo Manfredi, l’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico, con il direttore generale del dipartimento, Roberto Tricomi, oltre all’assessore alle Attività produttive, Alessandro Galella, con il funzionario del dipartimento, Giuseppina Lo Vecchio. E’ stato descritto il processo produttivo all’interno del sito di Potenza, basato sull’economia circolare e sul concetto di “zero waste”, che valorizza i residui all’interno e all’esterno del ciclo produttivo. Ne è un esempio la “granella”, un potenziale residuo, la scoria di acciaieria, valorizzato in un prodotto utilizzato per la realizzazione di manti bituminosi drenanti e misti cementati. E’ stato quindi dettagliato il piano di interventi denominato “Green Steel”, realizzato negli ultimi 4 anni, che ha permesso allo stabilimento, con mirate soluzioni impiantistiche, di ridurre del 40% il consumo di acqua, ridurre le emissioni in atmosfera, incrementare l’efficienza energetica, migliorare l’impatto acustico e l’integrazione con il territorio. L’incontro si è poi centrato sul focus del giorno con la presentazione del progetto della nuova linea di confezionamento “Spooler” che nasce per rispondere alle nuove esigenze del mercato implementando la possibilità di produrre tondo in rotolo in alternativa al tondo in barre. Il nuovo impianto di confezionamento del prodotto prevederà una modifica impiantistica all’interno del capannone laminatoio deviando la linea di laminazione verso nuove strutture: un nuovo capannone per la finitura del prodotto, un rack che conterrà i dispositivi per il trattamento termico e consentirà il trasferimento del materiale verso un nuovo capannone dove alloggeranno le due linee di rocchettatrici per la produzione del tordo in rotolo. Tutte le strutture saranno rivestite con pannelli fonoassorbenti per ridurre al minimo l’impatto acustico. L’altro intervento presentato è rivolto all’insonorizzazione dei capannoni del laminatoio: il progetto prevede la costruzione di un nuovo capannone per il treno di laminazione che consentirà l’installazione di aeratori insonorizzati e pannellatura fonoassorbenti e l’insonorizzazione dell’attuale capannone della placca di raffreddamento barre.”La trasformazione energetica ed ambientale del sistema produttivo regionale rappresenta un obiettivo che il governo Bardi sostiene ed incoraggia – ha spiegato Latronico – e quando un’azienda di rilievo fa investimenti nel campo ambientale è sicuramente importante e la Regione Basilicata non può che guardare con favore e sostenere queste misure”. Gli interventi potranno essere realizzati dopo la conclusione dell’iter autorizzativo che inizierà nelle prossime settimane. —

