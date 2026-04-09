All’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro il seminario dedicato all’eredità di Don Tommaso Latronico: testimonianze e prospettive sulla missione educativa in Basilicata

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Un incontro aperto al territorio, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Tursi-Lagonegro, per riflettere sull’attualità del messaggio del sacerdote lucano attraverso le voci di istituzioni, colleghi e allievi.

POLICORO, 9 Aprile 2026 – L’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro – Nova Siri, in stretta collaborazione con la Diocesi di Tursi-Lagonegro, organizza e ospita un importante momento di riflessione pedagogica e spirituale dal titolo “Don Tommaso Latronico, maestro di vita: la sua eredità tra i banchi di scuola”.

L’evento si terrà domani, 10 aprile 2026, alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “E. Fermi” a Policoro. Il seminario si propone di esplorare le “Testimonianze e prospettive sulla missione educativa in Basilicata”, prendendo in esame la profonda impronta lasciata da don Tommaso nel mondo della scuola e nella formazione delle giovani generazioni.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori appartenenti al mondo della scuola e della Chiesa, offrendo un dialogo ricco e sfaccettato. Tra gli interventi istituzionali in programma:

Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Fermi;

Dott.ssa Anna Dell’Aquila, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Basilicata;

S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro;

Don Pino Marino, Delegato vescovile per la causa di beatificazione e canonizzazione di don Tommaso Latronico.

Oltre agli interventi dei relatori, il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato dal momento dedicato alle Testimonianze. Prenderanno la parola l’Associazione “Amici di don Tommaso”, insieme a docenti, ex alunni ed ex colleghi, i quali condivideranno ricordi e riflessioni sull’operato e sulla figura umana e spirituale del sacerdote, per mantenerne viva la memoria e l’attualità del metodo educativo.

«Sono lieta di invitare la comunità a questo seminario – dichiara la Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto – un’occasione preziosa per confrontarci sulle prospettive della missione educativa nel nostro territorio, lasciandoci ispirare dalla figura e dall’eredità che don Tommaso Latronico ci ha lasciato proprio tra i banchi di scuola».

L’invito è rivolto a docenti, studenti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire una pagina significativa della storia educativa e spirituale della Basilicata.

Coordinate dell’evento:

Data: 10 Aprile 2026

Ora: 17:30

Luogo: Auditorium dell’I.I.S. “E. Fermi”, Policoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna TARANTINO

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