AL VIA L’INSTALLAZIONE DEI PRIMI 51 CASSONETTI INTELLIGENTI

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STAMATTINA LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE IN PARTENZA A MADONNELLA E NELL’UMBERTINO

Si chiama “Giusto un gesto” la campagna di comunicazione nata per accompagnare l’introduzione dei nuovi cassonetti intelligenti nella città di Bari, raccontandone in modo chiaro, accessibile e rassicurante il funzionamento e i benefici.

Questa mattina, a Palazzo della Città, si è tenuta la presentazione dell’avvio della nuova modalità sperimentale di raccolta dei rifiuti differenziati su strada a cura di Amiu Puglia, che vedrà la progressiva installazione delle prime 51 postazioni di cassonetti intelligenti nei quartieri Madonnella e Umbertino.

All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il direttore rapporti territoriali di CONAI Luca Piatto, il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli, Valentina Chimenti, area Sviluppo di Amiu Puglia, e Giuseppe Laricchia, Cristiana Rimoli e Samanta Zagaria dell’agenzia L’Arancia.

Come noto, si tratta del Lotto 1 della fornitura complessiva (282 postazioni) finanziata in parte dal PNRR (Misura M2C.1.1 I 1.1 – Linea A – “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”), in parte dal Pon Metro plus (per la fornitura e manutenzione del sistema informatico), per un importo totale di circa 3,4 milioni. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzata a mantenere il contesto urbano in condizioni più salubri e a gestire in maniera più efficiente il sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti: risultati che si possono raggiungere esclusivamente con il prezioso contributo dei cittadini.

Questa novità è inquadrata all’interno di un processo di trasformazione delle modalità di raccolta per Bari che vede impegnate, fianco a fianco, l’amministrazione comunale e Amiu Puglia sin dal 2017 e che, progressivamente, interesserà l’intera città, in uno sforzo complessivo orientato al miglioramento dell’efficienza gestionale e del decoro, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.

“Con l’installazione dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato – ha commentato Elda Perlino – introduciamo un ulteriore approccio alla strategia complessiva per la gestione dei rifiuti urbani. Negli stessi quartieri già raggiunti dal porta a porta, riservato alle attività di ristorazione e di vendita di prodotti alimentari, la presenza dei cassonetti intelligenti dedicati esclusivamente alle utenze domestiche integra una strategia per la gestione dei rifiuti solidi urbani in un’ottica di economia circolare che non intende solo stimolare i cittadini al riuso e al recupero dei materiali ma, soprattutto, incentivare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata. Aumentare le percentuali di raccolta differenziata è fondamentale per restituire dignità al nostro territorio e stiamo provando a farlo attraverso sistemi diversi in tutti i quartieri, dalle periferie al centro.

Con questo nuovo servizio vogliamo proseguire con la progettazione e l’implementazione di un sistema efficace, in modo da arrivare al 65% di raccolta differenziata, come previsto dalla legge, e soprattutto raggiungere uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione Leccese, ovvero la tariffazione puntuale. Questi nuovi cassonetti, infatti, utilizzabili solo dai residenti, consentono la misurazione di quanto conferito.

Ovviamente confido appieno nella collaborazione dei cittadini: qualsiasi progetto, anche il migliore, può funzionare solo se la responsabilità viene condivisa da tutti. Sono convinta che tutti i baresi vorranno collaborare a rendere più bella e attrattiva la nostra città in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

“L’installazione delle prime 51 postazioni di cassonetti intelligenti nelle aree della città interessate dalla raccolta stradale, dopo l’attento piano di revisione svolto dai nostri tecnici, rappresenta un importante risultato per Amiu Puglia – ha dichiarato Antonella Lomoro -. Siamo orgogliosi del lavoro fatto per dotare la città di un ulteriore strumento per la raccolta differenziata. L’azienda ha compiuto, infatti, un grande sforzo per approvvigionarsi, investendo i fondi del Pnrr e Pon Metro con attenzione e cura e raggiungendo l’obiettivo prefissato ovvero dare avvio a questo nuovo servizio che cambia il modo di concepire il conferimento dei rifiuti con raccolta stradale, in chiave moderna e tecnologica.

Dotare questa prima porzione di territorio delle nuove postazioni significa molto per noi, sia perché mettiamo in campo attrezzature più funzionali, che puntano a migliorare il decoro urbano, sia perché diamo un rinnovato impulso all’impegno per migliorare la qualità della differenziata.

Ringrazio Amiu Puglia e tutti i soggetti esterni coinvolti in questo processo per il grande impegno profuso e CONAI per il costante supporto. Si è trattato di un lavoro capillare e sinergico per il raggiungimento di tutti gli step previsti, dalle procedure di approvvigionamento per le forniture alle conferenze di servizi di concerto con gli enti preposti, per la loro localizzazione sul territorio.

Stiamo dotando Bari di strumenti e attrezzature di concezione moderna, che certamente miglioreranno l’impatto visivo nelle strade interessate Siamo fiduciosi che lo sforzo compiuto permetterà il raggiungimento dei risultati attesi, noi assicureremo il massimo impegno affinché ciò avvenga. Ma tutto questo da solo non basta. Da qui il mio invito ai cittadini perché ci accompagnino in questo cambiamento con il corretto utilizzo dei nuovi cassonetti. Grazie alla loro preziosa collaborazione, sicuramente raggiungeremo i risulti attesi per una differenziata sempre più performante. È importante che sappiano che siamo a disposizione per fornire tutto il nostro supporto, in particolare in questa fase di avvio. Sul nostro sito web e i nostri canali di comunicazione forniremo tutte le informazioni necessarie”.

“La Puglia presenta ancora significativi margini di miglioramento nel campo dell’economia circolare e del riciclo degli imballaggi: ad oggi, solo due province hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa – ha sottolineato Luca Piatto -. In questo contesto, anche Bari, con cui CONAI collabora da anni, è chiamata a compiere un ulteriore passo in avanti, attraverso un percorso impegnativo che richiede interventi strutturali e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Bari rappresenta, infatti, un nodo strategico per la crescita dell’intera regione ed è tra le sette città metropolitane su cui stiamo concentrando le nostre azioni, con risultati incoraggianti. Per questo, accompagniamo l’introduzione dei nuovi cassonetti con un supporto mirato alla comunicazione, fondamentale per favorire comportamenti corretti e una partecipazione sempre più diffusa.”

“Questa novità sperimentale ci permette di garantire un servizio eccellente dal punto di vista ambientale, e quindi del minor conferimento in discarica – ha aggiunto Annamaria Ferretti -. Si raggiunge dunque un doppio risultato. La modernizzazione del servizio ci consente di realizzare anche altri miglioramenti, come ad esempio quello legato ai controlli affinché nessuno abbandoni più i rifiuti fuori dai cassonetti. Insomma, per una Bari sempre più smart a vantaggio di tutti i residenti si comincia dal quartiere Madonnella, che ha sempre dimostrato di essere pronto alle novità. Come presidente del Municipio I sono pronta anch’io, insieme ai miei colleghi consiglieri, ad agevolare questo importante passaggio”.

D’accordo con la Polizia locale, a partire da domani notte Amiu procederà con l’installazione di cinque postazioni alla volta, fino al posizionamento dell’intera fornitura prevista per i quartieri Madonnella e Umbertino, che si stima di completare entro due settimane.

Ogni nuova postazione sarà completa di cassonetti e campane per raccogliere tutte le tipologie di rifiuti, così da consentire ai cittadini una raccolta differenziata più agevole e consapevole. Inoltre, con le nuove postazioni sostanzialmente le volumetrie disponibili sul territorio saranno raddoppiate.

In questi giorni Amiu Puglia sta provvedendo a comunicare in maniera capillare la novità ai residenti, sia con l’affissione di adesivi specifici sui cassonetti – che successivamente verranno rimossi – sia con la diffusione di volantini informativi nei condomini del territorio.

Per quanto riguarda il funzionamento dei nuovi cassonetti, saranno dotati di un sistema di apertura digitale, attivabile attraverso una tessera personale o una app. Questo sistema consente una gestione più controllata e una migliore qualità della raccolta differenziata.

Come ottenere il codice digitale:

1. Collegarsi al sito portalecittadino.amiupuglia.it

2. Compilare il modulo inserendo:

nome e cognome

codice fiscale associato alla TARI

indirizzo email

indirizzo di residenza

3. Dopo la registrazione, verrà inviato un codice alla email comunicata in fase di richiesta

4. Scaricare l’app eGATE Digi

5. Inserire il codice all’interno dell’app per l’autenticazione.

Come ottenere la tessera personale:

In alternativa al codice digitale, è possibile richiedere una tessera presso:

Ufficio URP, in via Roberto da Bari 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato, dalle ore 10 alle 13.

In questa prima fase di transizione, i cassonetti digitali resteranno sempre aperti, per permettere ai cittadini di abituarsi alla novità.

“Giusto un gesto”, la campagna realizzata dall’agenzia di comunicazione L’Arancia, supporterà il nuovo servizio invitando i cittadini ad accogliere con fiducia la novità e per trasmettere la semplicità di un gesto che può cambiare in meglio le nostre abitudini, con benefici indiscutibili per l’ambiente. I cassonetti intelligenti rappresentano, infatti, un’evoluzione significativa per il sistema di raccolta dei rifiuti urbani, che contribuirà al miglioramento del decoro cittadino e a una gestione più efficiente e moderna.

Come ogni innovazione, tuttavia, richiedono un cambiamento nelle abitudini quotidiane: per questo la campagna si pone l’obiettivo di semplificare la comprensione del nuovo sistema e favorirne l’adozione. “Giusto un gesto” nasce, infatti, per trasmettere semplicità e invitare i cittadini ad accogliere la novità con fiducia. Aprire il cassonetto è facile, non richiede sforzo né apprendimento: basta compiere il gesto giusto.

Il piano si svilupperà attraverso una strategia integrata e multicanale che coinvolgerà i canali social di Amiu e quelli del Comune di Bari. Questa integrazione rafforzerà il carattere istituzionale dell’iniziativa e la percezione di un progetto condiviso tra amministrazione e gestore del servizio.

I social diventeranno, così, un vero e proprio hub informativo, attraverso il quale i cittadini potranno accedere facilmente a contenuti pratici e operativi: dall’utilizzo della tessera e della app alle modalità di apertura dei cassonetti, fino alle corrette regole di conferimento. I contenuti sono supportati da campagne sponsorizzate su Meta, con l’obiettivo di massimizzare l’awareness nella fase di lancio e garantire un’ampia copertura del messaggio. A sostegno della comunicazione social, sono stati realizzati quattro spot video che raccontano con tono leggero e ironico quanto sia immediato utilizzare i nuovi cassonetti.

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