Al via la III Edizione del Festival della Moneta a Rotondella Storia, Cultura e Futuro tra Numismatica e Innovazione

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ROTONDELLA (MT) – Dal 2 al 4 maggio 2026, Rotondella tornerà ad essere la capitale della Numismatica e del dialogo culturale con la III Edizione del Festival della Moneta. Un appuntamento che intreccia la memoria storica della moneta con le sfide del futuro, coinvolgendo esperti, istituzioni, giovani e artisti. Le note e la voce del cantautore Giovanni Caccamo, gli studi della professoressa Lucia Travaini e la lezione del professore – comico Trifone Gargano allieteranno tre giorni eccezionali. Il Festival si propone come un ponte tra passato e modernità, esplorando la moneta non solo come mezzo di scambio, ma come veicolo di identità, arte e dialogo sociale. Il programma di quest’anno spazia dalla valorizzazione dei tesori archeologici della Basilicata alla moda sostenibile, fino all’educazione finanziaria per le nuove generazioni.

“Il Festival della Moneta rappresenta per Rotondella molto più di un evento culturale: è una visione di sviluppo che mette al centro il nostro patrimonio, il paesaggio e le competenze – commenta l’Assessora al Museo Numismatico Eleonora Divincenzo – Attraverso iniziative come questa, il Museo “Nicola Ielpo” diventa un macro attrattore capace di coniugare cultura, turismo ed educazione. La presenza di relatori di alto profilo e il coinvolgimento dei giovani dimostrano come sia possibile costruire occasioni di crescita che partono da un piccolo borgo ma parlano a un pubblico ampio. Crediamo fortemente in questo percorso e continueremo a sostenerlo come amministrazione, affinché Rotondella possa affermarsi sempre più come luogo di incontro, di bellezza e di cultura”.

Per tre giorni il borgo lucano, affacciato sullo Ionio e noto per la sua suggestiva “terrazza”, si trasformerà in uno spazio di confronto aperto tra studiosi, istituzioni, giovani e cittadini, con l’obiettivo di raccontare la moneta come strumento di relazione, memoria e dialogo tra culture. Il Festival si configura così come un progetto culturale articolato, capace di tenere insieme ricerca scientifica, divulgazione e partecipazione attiva, in linea con la missione del Museo Numismatico “Nicola Ielpo”, che custodisce una collezione di oltre 600 tra monete e medaglie provenienti da tutto il mondo, testimonianza dei legami storici e culturali costruiti attraverso la moneta.

“Il Festival della Moneta è nato con l’intento di trasformare il patrimonio del Museo in un’esperienza condivisa, capace di parlare a pubblici diversi – dichiara Brunella Gargiulo, Direttrice del Museo Numismatico “Nicola Ielpo” – la moneta non è soltanto un oggetto economico: è un racconto, un segno, un ponte tra epoche e culture. Attraverso questo Festival vogliamo restituire alla moneta il suo valore più profondo, quello di strumento di dialogo. Portare a Rotondella studiosi, artisti, istituzioni e giovani significa costruire un luogo in cui la conoscenza diventa partecipazione e occasione di crescita collettiva. Il nostro obiettivo è rendere accessibile un sapere complesso, creando connessioni tra storia, educazione finanziaria e contemporaneità, in un territorio che ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento culturale”.

Il Programma in sintesi

– 2 Maggio: Apertura e Identità

L’evento si aprirà alle ore 10:00 in Piazza della Repubblica con il tradizionale taglio del nastro e una caccia al tesoro dedicata ai più giovani. Nel pomeriggio, presso Piazza Unità d’Italia, si discuterà del futuro del Museo Numismatico Nicola Ielpo, con la partecipazione di autorità regionali e accademiche. La giornata si concluderà con l’intervento della fashion designer Damiana Spoto sui “fili d’argento” e un dialogo sul “dono della parola” con il cantautore Giovanni Caccamo, ospite speciale di questa terza edizione.

– 3 Maggio: Territorio e Storia

La mattina seguente, presso Palazzo Ricciardulli, importante focus dedicato ai musei della Basilicata, con focus sulle scoperte di Vaglio e Metaponto: ospiti Sabrina Mutino e Vincenzo Cracolici che dialogheranno col professor Francesco Martorella. Alle 12.00 sarà la stessa UNIBAS a “incontrare” il Forum dei Giovani di Rotondella per un aperitivo a cura di Amaro Lucano, istituendo il Premio di laurea “Nicola Ielpo”. Nel pomeriggio la rassegna offrirà un’approfondita riflessione storica e religiosa sui “Trenta Denari”, curata dalla Prof.ssa Lucia Travaini, e si chiuderà con la “Lezione-spettacolo” di Trifone Gargano tra letteratura e finanza.

– 4 Maggio: Educazione e Futuro

L’ultima giornata del Festival della Moneta metterà al centro i giovani con un importante seminario sulla educazione finanziaria in collaborazione con l’I.I.S. Policoro-Tursi, la Guardia di Finanza e rappresentanti del MEF. Il Festival si chiuderà alle ore 19:00 con il laboratorio teatrale “Il campo dei miracoli” a cura degli “Attori del futuro”.

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