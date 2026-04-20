Al via il progetto “Architetture Sonore – Storia e identità nel patrimonio organario di Gioia del Colle”

Condividi subito la notizia

Valorizzare gli organi storici come “presidi identitari” e restituirli alla comunità come strumenti vivi, capaci di raccontare la memoria collettiva della città.

Nasce con questo obiettivo “Architetture Sonore – Storia e identità nel patrimonio organario di Gioia del Colle”, progetto promosso dall’associazione Vibr_azioni APS in collaborazione con il Comune di Gioia del Colle.

Coordinata dalla presidente Rosa Surico e con la direzione artistica del maestro Roberto Salahaddin Re David, la rassegna propone un format innovativo che unisce ricerca storica e tecnologie digitali

immersive.

Attraverso sistemi di visualizzazione in tempo reale, il pubblico potrà osservare da vicino l’esecuzione musicale, scoprendo la complessità tecnica dell’organo e trasformando il concerto in

un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente.

Il progetto partirà oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 20:00, nella sala Javarone di Palazzo San Domenico, che ospiterà la conferenza del dott. Claudio Ermogene Del Medico dal titolo “Nobili committenti d’arte: gli Acquaviva d’Aragona e gli organi a canne”, dedicata al ruolo della celebre dinastia nella diffusione dell’arte organaria tra Abruzzo e Terra di Bari.

Il momento centrale della rassegna sarà il primo concerto immersivo con il maestro Pierluigi Mazzoni, in programma il 23 aprile 2026, alle ore 20:00, nella Chiesa di San Francesco.

L’appuntamento assume un valore particolarmente significativo: inserito nelle celebrazioni per l’ottavo centenario del transito di San Francesco di Assisi, rappresenta anche l’occasione per ascoltare l’organo recentemente restaurato e restituito alla città.

Grazie agli allestimenti tecnologici, il pubblico potrà vivere un’esperienza inedita, osservando da vicino i movimenti dell’organista e cogliendo ogni dettaglio dell’esecuzione.

La rassegna proseguirà con i concerti della maestra Giovanna Tricarico (30 aprile 2026, ore 20:00, nella Chiesa di San Rocco), del maestro Matteo Emanuele Notarnicola (8 maggio 2026, ore 20:00, nella Chiesa di Sant’Angelo) e del maestro Francesco Buccolieri (19 maggio, ore 20:00, nella Chiesa di Sant’Andrea).

“Architetture Sonore” si propone così come un percorso tra storia, arte e innovazione, capace di restituire nuova voce al patrimonio organario e di rafforzare il legame tra musica, luoghi e comunità.

La partecipazione agli eventi è libera.

Views: 22