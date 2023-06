Condividi subito la notizia

Da un po’ di tempo si parla di prezzi medi del grano duro oscillanti fra i 280,00 e 350,00 € tonnellata; anche l’ISMEA Mercati e Borsa Valori cereali insistono e martellano continuamente su questi dati. Vien da chiedersi chi ha stabilito questi prezzi?; Sulla base di quali costi?; E’ il risultato di domanda e dell’offerta del libero mercato; e in questa fase si può parlare di mercato libero visto che il monopolio di materia prima e detenuto da Casillo, Barilla, Divella e De Cecco e via dicendo? Prezzi difesi a spada tratta e con menzogna da coloro i quali li hanno decisi in combutta con la politica e con chi governa i mercati. Certo è che le entità economica così come ci vengono presentate non coprono il costo di produzione, non solo di quelle aziende che operano nella media collina e nelle aree cerealicole non irrigue, ma anche di quelle a vocazione cerealicole. Ciò nonostante vi è in atto una campagna propagandistica ben foraggiata e mistificatoria finalizzata a indurre i produttori ad appagarsi anche di offerte inferiori. Tavolo Verde Puglia e Basilicata ritiene che tali tentativi debbano essere preventivamente messi al bando attraverso un intervento formale ed ufficiale concordato da due MINISTERI COMPETENTI e al contempo sempre con formali atti si definisca un prezzo di vendita in azienda non al di sotto di 500,00€ tonnellata. Il ministero dell’economia e finanze disponga sul territorio nazionale a partire da subito una fitta rete di controllo, di informazione e tracciabilità al fine di garantire al produttore agricolo equi prezzi di vendita e trasparenza nella movimentazione della merce. Tavolo Verde ritiene che in questa particolare fase tale misura sia indispensabile per evitare atti speculativi e conoscere preventivamente le produzioni interne e eventuali fabbisogni esterni. Facendo tesoro di alcuni dati pregressi: l’Italia produce complessivamente una massa di sette milioni di tonnellate di cui poco più di quattro milioni di duro e circa tremilioni di tenero; questi dati ci offrono un quadro di insieme di quanto valesse il comparto grano duro nella campagna 2022, è precisamente tremiliardicinquecentomilioni. Nel corso del 2023 se malauguratamente verranno confermati i prezzi correnti i valori del comparto scenderebbero a duemiliarditrecentomila con una perdita secca di unmiliardoduecentomila euro. Specificatamente il comparto subirebbe una flessione del 33% circa. Volendo considerare i riflessi sull’agricoltura meridionale, le regioni più colpite sono la Sicilia insieme alla Puglia e alla Basilicata poiché producono una quantità di grano duro superiore al 50% di quella nazionale. La sola Basilicata produce tremilioniquattrocentomila quintali di duro di alta qualità dopo la Puglia e la Sicilia. Per certi versi il comparto cerealicolo lucano anche per le aree interne, ha assunto carattere strategico per la sopravvivenza dell’agricoltura. La posta in gioco quindi per l’economia regionale è senza alcun dubbio molto elevata i cui riflessi si colgono sul piano socioeconomico del 60% delle aziende, cosi come si colgono le conseguenze negative nei bilanci aziendali poiché per coltivare un ettaro a grano il produttore impiega più di 1.000,00 €/ettaro. Un semplice raffronto fra il valore della produzione sull’unita di superficie e i costi sostenuti ci danno la inconfutabile perdita che il produttore subisce. Ancora una volta a pagare le conseguenze delle speculazioni, delle strumentalizzazioni e del connubio fra malaffare e poteri forti sono i lavoratori della terra, impegnati a produrre per se e per gli altri. Di fronte ad una situazione sull’orlo del disastro le cui conseguenze travolgerebbero l’intera filiera alimentare. SONO GIUSTIFICATI I SILENZI, L’INDIFFERENZA E IL DISPREZZO DI CHI E’ STATO CHIAMATO E PAGATO A RAPPRESENTARE LE ISTANZE DEL MONDO AGRICOLO?

ANCHE LE PIETRE DIREBBERO “NO” CHE FARE?

Pisticci, 05 giugno 2023

Hits: 0