“Il Basento ha rotto gli argini in più punti nel territorio di Pisticci

e ha provocato danni ingenti alle colture, in particolare ortaggi e

cereali”, è quanto denuncia l’assessore all’agricoltura del comune di

Pisticci, Rossana Florio.

La vicesindaco con delega all’Agricoltura ha poi proseguito: “Le

numerose segnalazioni che abbiamo accolto, dopo le abbondanti

precipitazioni di questi giorni che hanno interessato il territorio,

destano forti preoccupazioni sia per le conseguenze economiche, sia per

la sicurezza dei cittadini. Non appena sarà possibile effettuarli

materialmente chiediamo gli opportuni sopralluoghi da parte della

Regione Basilicata e l’adozione di tutti i provvedimenti utili alla

messa in sicurezza del territorio e la pianificazione dei ristori che

spettano agli agricoltori e agli operatori economici colpiti dal

maltempo”.

L’assessore ha poi aggiunto: “La fragilità idrogeologica dei territori,

come è il caso di quello di Pisticci, va posta come priorità ormai

ineludibile. Chiediamo che gli accertamenti per valutare i danni

prodotti siano svolti in tempi brevi e siano intensificate tutte quelle

azioni preventive necessarie a contenere fenomeni legati ai cambiamenti

climatici che spesso mettono a dura prova la resistenza, la sicurezza e

il tessuto economico delle comunità”.

