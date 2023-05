Condividi subito la notizia

Ancora una successo per l’enogastronomia della Basilicata. E’ andato, infatti, al “Rogito 2021” l’Oscar del Vino 2023. Il vino prodotto da “Cantine del Notaio” di Rionero in Vulture è stato proclamato al vertice della categoria ‘miglior vino rosato’ in occasione della cerimonia di conferimento della XXIII edizione del “Premio Internazionale del Vino”, uno dei premi storici del vino italiano, ideato nel 1999 da Franco Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda. E’ quanto fa sapere Coldiretti Basilicata. Il “Rogito 2021” ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è svolta come da tradizione nella capitale, all’Hotel Rome Cavalieri. “E’ una gran bella notizia per la Basilicata tutta – commenta il presidente dell’organizzazione agricola lucana, Antonio Pessolani – perchè si tratta di un premio molto prestigioso che vede il coinvolgimento di importanti sommelier, giornalisti e appassionati che hanno partecipato alla degustazione-evento assegnando gli Oscar 2023 in palio per le diverse categorie in gara. E poi perchè premia il lavoro quotidiano di un’azienda conosciuta ormai in tutto il mondo”.

Potenza 11 maggio 2023

