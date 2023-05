Condividi subito la notizia

“Agricoltura e fauna selvatica – criticità e prospettive locali”: è stato questo il tema del convegno organizzato a Vietri di Potenza dal comitato “Vietri- il laboratorio delle idee”. A confronto su un tema quanto mai attuale e motivo di riflessione imprescindibile per tutte le comunità lucane, tecnici, politici e amministratori . “La piccola Basilicata è in possesso di contro di una grande agricoltura che insieme al turismo rappresenta il volano dello sviluppo attuale e futuro della regione, a patto che si vinca la battaglia contro il cibo sintetico e la fauna selvatica, rappresentata dai cinghiali – ha spiegato il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia – quanto a ciò il governo Meloni, con il ministro Lollobrigida, e il Parlamento hanno già posto una diga a sostegno dell’agricoltura italiana e ovviamente lucana, emanando in Consiglio dei Ministri un decreto avverso al cibo sintetico. In Italia e’ vietato venderlo e anche produrlo. Il Governo ha anche approvato la modifica della legge che regola la gestione della fauna selvatica, dando la possibilità alle Regioni di avviare gli abbattimenti anche nelle aree protette , dove questi ungulati si nascondono e proliferano”. Dal canto suo il presidente del Consiglio regionale,Carmine Cicala, intervenuto all’incontro, si è impegnato a fare in modo che il parlamentino lucano torni ad affrontare questo importante problema. La serata, moderata dall’avvocato Rossana Mignoli, ha visto gli interventi di Erika Priore, presidente dell’associazione Asd Sport e Passione, degli agronomi, Federica Lollobattista, Camilla Solazzi e Rocco Macellaro, e un momento di confronto durante il quale i professionisti e i rappresentanti del settore locali hanno consegnato la loro esperienza e le loro riflessioni alle istituzioni presenti.

