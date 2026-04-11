Aerospazio: la scuola Del Prete Falcone di Sava investe sulla formazione scuola-lavoro mirata su tutto il territorio nazionale e all’estero.

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L’Istituto Del Prete Falcone promuove percorsi di formazione scuola-lavoro in mobilità nazionale ed estera calibrati sui singoli indirizzi di studio, nelle aree meccanica, meccatronica e elettronica. Studenti a lavoro in laboratori industriali altamente tecnologici e avanzati.

La scelta di investire sull’esperienza diretta guida la linea educativa dell’Istituto Del Prete Falcone con due sedi a Sava e una a San Marzano di S.G. che, in collaborazione con la Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica Piemonte, offre ai propri studenti l’opportunità di lavorare in laboratori industriali avanzati. Negli spazi dell’ITS Aerospazio, le attività si sviluppano nell’area meccanica e meccatronica, tra modellazione e stampa 3D, lavorazioni su macchine CNC e sviluppo di sistemi elettronici programmati con Arduino per applicazioni automatizzate. Un contesto che avvicina il percorso scolastico alle dinamiche del mondo del lavoro, trasformando la mobilità in un’esperienza formativa proattiva e concreta.

In un contesto di apprendimento esterno alla scuola, venti studenti del quarto anno – tredici dell’indirizzo Elettronica e sette dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica – prendono parte a un progetto di mobilità a Torino, che consente di confrontarsi con metodologie e ambienti di apprendimento nuovi e più stimolanti, ampliando l’orizzonte del percorso tecnico frequentato. Gli indirizzi Elettronica e Meccanica e Meccatronica diventano così una palestra di competenze integrate, dove la teoria incontra la pratica in modo strutturato e significativo.

“Non si tratta di un viaggio di istruzione – spiega la dirigente scolastica Pierangela Scialpi -, ogni singola attività presso le strutture convenzionate con la scuola (Università, ITS, Imprese di settore) è progettata dai nostri docenti con attenzione mirata a garantire, agli studenti, coerenza educativa ed esperienze formative altamente qualificanti che contribuiscono alla costruzione di un profilo personale e professionale più consapevole e auto-orientato al futuro di ciascuno”.

Altre iniziative immersive su tutto il territorio nazionale sono in corso e in avvio per gli altri indirizzi di studio dell’Istituto, rafforzando la sinergia tra scuola, formazione e mondo del lavoro.

I dodici intensi giorni a Torino, interamente finanziati da fondi PNRR nell’ambito dell’Avviso Pubblico D.M. 88/2025 PCTO STEM, progetto “Oltre i confini, esplorando competenze, culture e opportunità”, dimostrano come la scuola coniughi formazione tecnica, esperienza concreta e sviluppo personale per i propri studenti con ricadute misurabili anche in termini di autonomia, responsabilità, capacità relazionali e nuove consapevolezze acquisite.

Osservatori esterni e la Fondazione ITS Aerospazio evidenziano l’elevato valore dell’iniziativa, sottolineando come queste occasioni di formazione pratica consolidino il legame tra indirizzi scolastici tecnici e realtà produttive, ampliando le opportunità di conoscenza diretta delle realtà economiche connesse agli studi frequentati e, pertanto, la proiezione futura degli studenti.

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