A Policoro il 17 aprile un evento formativo sull’utilizzo della nuova piattaforma “Policoro PayTourist”:ecco come partecipare

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La Città di Policoro si prepara alla nuova stagione turistica con importanti novità: una delle prime è sicuramente l’avvio della nuova piattaforma per la gestione della tassa di soggiorno.

In funzione di questo ci sarà un appuntamento fondamentale per gli operatori del settore: la formazione all’uso della piattaforma per la gestione e il pagamento della tassa di soggiorno.

Venerdi 17 Aprile alle ore, 16,00 per il Comune di Policoro si terrà il corso (solo in modalità webinar) dedicato alle strutture ricettive locali – dagli hotel ai B&B, passando per le case vacanza – e ai consulenti delle aziende turistiche. L’obiettivo è illustrare il funzionamento di “Policoro PayTourist”.

La partecipazione al webinar può essere prenotata online a questo link:

https://my.demio.com/ref/rr9PcQEQmk5D9zeu

Questi gli argomenti che saranno affrontati nel corso del webinar:

registrazione delle strutture al portale online;

come usare la piattaforma per riunificare gli adempimenti;

registrazione degli ospiti per chi non ha un gestionale alberghiero;

registrazione dei movimenti per le strutture che possiedono già un gestionale alberghiero;

invio delle schede alloggiati alla Polizia di Stato;

invio dei flussi turistici all’osservatorio turistico regionale;

dichiarazioni, contabilità e adempimenti automatizzati;

funzionalità aggiuntive, analisi dei dati sui turisti;

assistenza e supporto alle strutture.

Alla fine, spazio alle domande dei presenti e agli approfondimenti per chiarire ogni dubbio residuo.

“Questo incontro – dichiara il Vice Sindaco con delega al Turismo, Massimiliano Padula – è un’occasione per consolidare il dialogo tra il Comune e gli operatori del settore turistico. La nuova piattaforma è un passo in avanti importante perché facilita il lavoro degli operatori, come ad esempio riunire i diversi adempimenti in un’unica operazione, ma soprattutto permetterà all’Amministrazione di massimizzare le entrate dell’imposta di soggiorno e quindi poter programmare al meglio i servizi da dedicare al settore.”

L’ incontro offrirà un momento di confronto diretto con gli esperti che illustreranno le funzionalità della piattaforma e risponderanno a domande e dubbi dei partecipanti.

Un supporto importante per chi vuole gestire al meglio la propria attività e contribuire alla crescita del turismo locale, senza stress e con piena consapevolezza delle norme in vigore.

Un invito, quindi, a tutte le strutture ricettive e ai consulenti a partecipare per cogliere questa opportunità gratuita e qualificata di formazione e aggiornamento.

Policoro, 09.04.2026

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