A Pisticci nasce il Comitato Costituente di “FUTURO NAZIONALE”

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Nasce a Pisticci centro il Comitato Costituente di “Futuro Nazionale”, con l’obiettivo di organizzare sul territorio la fase costituente del movimento attraverso adesioni, tesseramenti, iniziative pubbliche e momenti di confronto aperti ai cittadini.

Referente del Comitato sarà il Dr. Francesco Di Benedetto, imprenditore operante nella filiera dei servizi del comparto turistico-alberghiero.

La nascita del Comitato risponde all’esigenza di riportare la politica al suo ruolo naturale: denunciare criticità, proporre soluzioni e costruire una visione credibile per il futuro della comunità, oggi segnata da evidenti carenze amministrative e da una generale mancanza di programmazione.

Tra le principali criticità segnalate: il degrado urbano, la gestione inefficace della raccolta differenziata, l’assenza di un piano colore, la carenza di servizi essenziali come i bagni pubblici e, soprattutto, la totale mancanza di una strategia di tutela e valorizzazione della valle del Cavone, risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico e ambientale del territorio.

In merito alla realizzazione del depuratore, il Comitato ribadisce la necessità dell’opera, ma contesta la scelta dell’attuale localizzazione, ritenuta inadeguata senza una preventiva e rigorosa valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione della vicinanza al centro abitato.

Il Comitato nasce per offrire un’alternativa concreta, fondata su visione, competenza e radicamento territoriale, con l’obiettivo di rilanciare Pisticci attraverso un percorso serio di partecipazione e proposta.

Nei prossimi giorni saranno annunciate le prime iniziative pubbliche.

Dichiarazioni

“Pisticci ha bisogno di tornare a credere nel proprio potenziale. Il nostro impegno sarà quello di costruire una proposta seria, concreta e radicata nel territorio, capace di valorizzare le risorse locali e di dare risposte reali ai cittadini.”

— Francesco Di Benedetto

“La nascita del Comitato di Pisticci rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una classe dirigente credibile e presente sul territorio lucano. Stiamo lavorando per dare alla Basilicata una guida politica all’altezza delle sfide future, fondata su visione, responsabilità e coerenza.”

— Giulio Curatella

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