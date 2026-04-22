A Maratea “Reti europee, impatti locali: il contributo di Elard e dei Gal italiani”

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Si è svolto a Maratea, presso l’Hotel San Diego, l’incontro dal titolo “Reti europee, impatti locali: il contributo di Elard e dei Gruppi di Azione Locali italiani”, promosso dal Gal La Cittadella del Sapere in collaborazione con Elard, l’associazione Europea Leader per lo Sviluppo Rurale. Al centro del confronto il ruolo dei Gruppi di Azione Locale italiani e della rete internazionale Elard, un sistema che si conferma strategico nei processi di sviluppo territoriale e nelle attività di advocacy, soprattutto in vista del futuro del programma LEADER dopo il 2027. L’evento ha assunto un significato particolare anche alla luce dell’assemblea generale di Elard, svoltasi nella mattinata sempre a Maratea: un appuntamento riservato ai membri dell’organizzazione e ospitato per la prima volta in Italia, a conferma della crescente centralità del territorio nel dibattito europeo sullo sviluppo rurale. Ad aprire i lavori pomeridiani sono stati i saluti istituzionali della vicesindaca e assessora al turismo di Maratea Maristella Gambardella, del vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano Nicola Timpone e del presidente del Gal organizzatore Franco Muscolino, che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra territori e reti europee. L’introduzione ai lavori è stata affidata al presidente di Elard Piotr Sadlocha, che ha evidenziato il ruolo dell’associazione nel coordinamento dei Gal a livello europeo e nella rappresentanza delle istanze dei territori rurali. Ampio spazio è stato dedicato alle esperienze locali, con gli interventi di Domenico Pappaterra (Gal Pollino, Calabria), Daniele Borrelli (Gal Meridaunia, Puglia) e Cristoforo Luciano Piras (Gal Sulcis, Sardegna), che hanno condiviso buone pratiche e risultati concreti sui rispettivi territori. A questi si sono aggiunti i contributi di Armando Pugno, analista finanziario del Centro Europeo di Ricerche Socio-Economiche, Tecnologiche e Ambientali, e di Sergio Campanella, presidente del Parlamento Rurale Italiano. Lo sguardo si è poi ampliato alla dimensione europea con gli interventi della vicepresidente di Elard María José Murciano e della responsabile dell’Elard Knowledge Hub, Marion Eckardt, che hanno illustrato progetti, attività e prospettive future della rete, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale. A concludere l’incontro sono stati la direttrice generale dello Sviluppo Rurale del MASAF Simona Angelini e il direttore generale della Direzione Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, che hanno ribadito il valore strategico del programma LEADER e delle politiche di sviluppo rurale. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, attori locali e partner europei, confermando il ruolo chiave delle reti e dei Gal nel promuovere sviluppo sostenibile, innovazione e coesione nei territori rurali.

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