25 aprile Festa della Fragola del Metapontino,per alcuni più importante della Festa di Liberazione.

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Le Amministrazioni di Scanzano e Policoro ,con il protagonismo festaiolo della Coldiretti e con il foraggiamento del Governo hanno festeggiato in solitario la più importante coltura intensiva del Metapontino.

La coltura si estende su una superficie irrigua di circa 1200 ettari ;rispetto agli ultimi cinque anni in aumento di circa il 15 x cento.I territori a maggior peso specifico sono:Pisticci con circa il 30 x cento insieme a Scanzano e Policoro che contano poco più di 1000 ettari,il resto interessa Bernalda,Tursi, Nova Siri

e Rotondella.La produzione lorda vendibile oscilla tra i 60 e gli 80 Milà euro ettaro.

L’ annata agraria in corso è deludente sia per l’ instabilità dei prezzi di mercato , oscillanti fra 1,5-2,10 euro/kg a fronte di un costo di produzione di che tende alle 3 euro a causa degli aumenti dei prezzi dei mezzi tecnici in generale e in particolare dei carburanti.Complissivamente il comparto della fragola produce mediamente dai 75 ai 90 milioni di euro.L’ anno in corso si sta chiudendo con tendenze negative per i produttori singoli o associati che siano.

Di tutto ciò però al tanto decantato appuntamento non se n’è discusso ;ci si è limitati a presentare immagini,pubblicizzare,a fare passerelle a fare propaganda e ad elevare qualche vessillo della Coldiretti.Insomma una manifestazione vecchia,ripetitiva,priva di confronto sui perché e quali prospettive per i protagonisti dell’oro lucano?

Non hanno parlato i produttori,non si è parlato del lavoro,della Sicurezza; non è stato affrontato il problema dei problemi della gestione del territorio e del disservizio irriguo e della governance del Consorzio di Bonifica,causa di molti mali.Insomma una rappresentazione al limite della mistificazione della realtà ancora una volta a spese dei bravi e dignitosi produttori agricoli che anche in questo caso si trovano a pagare il prezzo della subalternità al cinico comparto della commercializzazione nelle mani di “cartelli” che succhiano il sangue sia di tutti coloro che lavorano la terra e che dei consumatori.

La solita aria fritta e rifritta per fare propaganda e per distrarre l’ attenzione delle vere ragioni che stanno strangolando l’ agricoltura in generale e in particolare le colture di alto livello intensivo per capitali impiegati,per gli alti livelli occupazionali e per le alte competenze professionali degli imprenditori ed infine gli indicibili rischi economici per tutte le componenti dell’ impresa agraria.

Così com’è è stato sottaciuto il problema della disponibilità e della qualificazione della manodopera che insieme alla disponibilità di un un razionale servizio irriguo ,costituisce un fattore limitante della fase produttiva.

Se il giudizio potrebbe essere positivo in ordine all’ insieme delle immagini e dello spettacolo reso dagli organizzatori attraverso l’ esibizione della solita valletta e dell’ artista di turno, non parimenti il metodo e il merito dell’ iniziativa in primo luogo perché la partita si è giocata solo fra i Municipio di Policoro e Scanzano ,escludendo quello di Pisticci con pari peso specifico,sia perché non è stata indicata la via da seguire per uscire dalla grave crisi che colpisce anche i produttori di fragole.



TAVOLO Verde Puglia e Basilicata

Prof.Francesco Malvasi.

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