di MICHELE SELVAGGI

Mentre si raccolgono firme su iniziativa di Italia Viva – illustrata nella mattinata di domenica 8 gennaio in Piazza Umberto I° dal Geom. pisticcese Mario Petracca attraverso Radio Laser – per sollecitare l’Amministrazione Provinciale di Matera a programmare altri, importanti interventi di messa in sicurezza– dopo le opere realizzate nei mesi scorsi, ( lo aveva recentemente ricordato la consigliera provinciale Viviana Verri ), con vari lavori lungo la provinciale Pisticci – Marconia – S.Basilio (purtroppo teatro di gravi e dolorosi incidenti stradali nell’ultimo anno ), ci preme segnalare che da qualche settimana, è operante il nuovo svincolo di Pisticci Scalo all’incrocio tra l’arteria che inizia a fianco dello Stabilimento dell’Amaro Lucano, passa davanti alla ANIC Valbasento e prosegue per il territorio e abitato di Pomarico . Un’opera parecchio attesa e soprattutto importante per il ruolo che la stessa puo’ rivestire in un punto strategico della Valbasento. Un quadrivio parecchio trafficato con direzione verso il quartiere residenziale ex Snam, la stazione dello Scalo, la città di Pisticci e quindi verso la zona industriale e l’abitato di Pomarico. La documentazione fotografica allegata, spiega meglio l’utilità di questo nuovo intervento dell’Amministrazione Provinciale guidata dal Presidente Pietro Marrese, per un’opera che, riteniamo abbastanza gradevole per come e’ stata realizzata, ma anche migliorativa di tutta ls zona di quel sito dello Scalo dove è ubicata. Come ci informano dall’Ufficio Tecnico della Provincia, guidato dall’ing. Pietrocola, la stessa fa parte dell’intervento che appunto parte dallo Scalo e prosegue in direzione Pomarico, già portato a termine il 25 ottobre 2022 e facente parte di perizia tecnica e suppletiva di variante. In particolare, come spiega il cartello stradale indicativo, si tratta di “Lavori Area n.2 – Interventi di messa in sicurezza della Strada provinciale 25 il cui importo di progetto, ammonta a euro 685 mila , finanziato con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16/2/2018. Finanziamento Interventi relativi a Programmi Straordinari di Manutenzione e delle reti viarie di province e città metropolitane”. L’0pera è stata eseguita dalla Impresa SO.SAV. ED.SNC di Tedesco V.D. & Co. di San Giorgio Lucano, ed è stata progettata dal Geom. pisticcese Pietro Rinaldi dell’Area Tecnica della Provincia, che ha ricoperto anche l’incarico di Direttore dei Lavori e di Responsabile del Procedimento. Responsabile della Sicurezza è stato invece il P.I. Emanuele Eletti, mentre la Direzione del Cantiere è toccata al Geom. Francesco Dilorenzo.