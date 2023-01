Condividi subito la notizia

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi tra novembre e dicembre 2022, torna

a gennaio il corso di avvicinamento alla degustazione “Approcci di Gusto alla birra

artigianale”

Cosa vuol dire e cos’è la birra artigianale? Come approcciarsi e valutare una birra

artigianale? Come sceglierla e come orientarsi tra stili ed etichette? Le risposte a

queste e altre domande sono al centro del Corso di avvicinamento alla degustazione

dal titolo Le infinite storie dentro al bicchiere: approcci di gusto alla birra artigianale

organizzato a Galatina da Sulle vie della birra, progetto che promuove la cultura della

birra artigianale attraverso itinerari inediti, percorsi inusuali, esperienze coinvolgenti

e gustose degustazioni, in collaborazione con Fermenti Birreria

Sede del corso è Fermenti Birreria, a Galatina, in Corso Garibaldi 22.

Tre gli appuntamenti previsti. Tre tipologie di birre diverse in ogni lezione. Due ore la

durata di ogni lezione, dalle 20 alle 22.

Il percorso prende il via lunedì 23 gennaio con Birra artigianale questa sconosciuta:

come viene percepita, qual è la sua definizione, quali sono le sue caratteristiche,

elementi base per valutare una birra, cenni sulla produzione

Secondo appuntamento giovedì 26 gennaio con: Le infinite storie dentro al

bicchiere: storia della birra, eventi, scoperte ed invenzioni principali

Ultimo appuntamento lunedì 30 gennaio con: Il giro del mondo in…birre: nazioni,

tipologie, stili e approcci al consumo

“Il successo della prima edizione e l’entusiasmo che hanno dimostrato i partecipanti ci

ha spinto a programmare un nuovo corso. La passata esperienza ci ha dimostrato che

è possibile far crescere la consapevolezza rispetto al prodotto birra artigianale nei

consumatori, stimolando curiosità ed interesse anche in chi si approccia per le prime

volte a questo vasto mondo. Siamo fermamente convinti dell’importanza di creare

maggiore attenzione intorno al prodotto birra artigianale di qualità.

Continuiamo a collaborare con Sulle Vie della Birra e con Aristodemo Pellegrino, anche

in questa occasione dopo la precedente positiva esperienza della prima edizione del

corso di degustazione.” afferma Gianluca Rizzo, uno dei due titolari della Birreria

Fermenti.

Le lezioni sono curate e condotte da Aristodemo Pellegrino, Unionbirrai Beer Taster

(UBT), referente Regionale UBT per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore

Unionbirrai Academy, docente nei corsi Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre

d’Italia Slow Food 2023, giudice nell’edizione 2021 di Birra dell’Anno, divulgatore di

cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, educatore professionale,

collaboratore della rivista quiSalento, che a proposito del corso dice: “Da sempre la

birra si è caratterizzata come la bevanda sociale per eccellenza. Bevanda che ha

accompagnato lo sviluppo della società umana fin dalle remote epoche preistoriche.

Bevanda che però ancora oggi è segnata da pregiudizi e luoghi comuni. Obiettivo del

corso è intrattenere i partecipanti, stimolando la curiosità e sviluppando una maggior

consapevolezza nell’approccio alla birra artigianale, facendo chiarezza su falsi miti,

errate credenze e infondate dicerie”.

Dove: Fermenti Birreria, Corso Garibaldi, 22, Galatina (LE)

Quando: 23,26,30 gennaio

Durata delle lezioni: 2 ore per ogni appuntamento

Costo: € 60 a persona

Info e prenotazioni: 3760416520, 3295459310

