Condividi subito la notizia

La Giunta – con delibera 462 del 23 dicembre 2022 – ha approvato il progetto definitivo di riqualificazione del Parco Ortolini che prevede la realizzazione di interventi e opere per complessivi 1 milione 300mila euro. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del “POR Puglia 2014-2020 Asse VI sub – Azione 6.6 a”. E’ approdato in Giunta a conclusione di un iter complesso nel corso del quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti interessati e si è proceduto alla verifica di non assoggettabilità a VIA e VIncA effettuata dalla Regione.

Gli interventi previsti si possono raggruppare in quattro categorie di opere:

1) sistemazione paesaggistica delle opere a verde (interventi di nuova forestazione, di riforestazione parziale delle zone già esistenti di macchia mediterranea e alberi, realizzazione di filari alberati e piantumazione di altre specie arboree);

2) regimentazione delle acque e corsi d’acqua episodici (realizzazione di una “rete di corsi d’acqua” per raccogliere le acque meteoriche in maniera ordinata e sicura, risolvendo così anche il problema dell’erosione del suolo);

3) percorsi (realizzazione del un quinto accesso alla zona dalla direzione SP 581 per un collegamento con la zona di Strada Paretone, di nuovi percorsi e sistemazione dei percorsi interni esistenti);

4) aree e attrezzature per la fruizione (realizzazione di un’area giochi per bambini con attrezzature ludiche, di una grande zona pic nic o zona relax con prati rasati e prati fioriti, di un percorso fitness con l’installazione di una “palestra all’aperto” costituita da attrezzature per praticare diversi esercizi e di un’ampia area per cani).

La Giunta, inoltre, ha demandato al Dirigente del III Settore (Lavori Pubblici e Patrimonio), ingegnere Daniele Sgaramella, l’approvazione tecnica del progetto esecutivo.

“Si tratta di un progetto di particolare rilevanza – hanno spiegato l’Assessore ai Parchi e alle Riserve Vincenzo Angelini e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini – che cambierà radicalmente la zona Ortolini trasformandola in un parco che le famiglie potranno frequentare, accompagnando i bambini che potranno giocare negli spazi attrezzati con i giochi, portando i cani in un’ampia zona a loro esclusivamente destinata. Ma sarà anche un parco con percorsi per il fitness e spazi per l’attività sportiva. In sintesi, un parco per lo svago, la salute e il benessere dei cittadini. Il procedimento relativo al progetto, già iniziato da alcuni anni con una delibera di indirizzo della Giunta, è ora vicino alla conclusione della fase di progettazione“.

Correlati