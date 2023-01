Condividi subito la notizia

L’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico ha convocato i soggetti istituzionali, i sindacati, le associazioni rappresentative del mondo delle imprese e quelle ambientaliste del territorio in vista del Tavolo della trasparenza, legato alle attività di decommissioning all’Itrec di Rotondella, che si svolgerà il prossimo 23 gennaio, alle ore 12, nella sala Verrastro della Regione Basilicata.

“Lo stato di sicurezza del Centro della Trisaia è in cima alle priorità del governo regionale, come dimostra questa convocazione” dichiara Latronico. “Sarà un incontro inclusivo – aggiunge l’assessore –, in cui faremo il punto sui lavori in corso e sulla tempistica legata alle attività di decommissioning”.

