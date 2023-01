Condividi subito la notizia

Nel mio ex ruolo di Sindaco per metà del 2022 (a causa di un’inspiegabile legge che limita a tre i mandati dei sindaci nei Comuni inferiori a 5 mila abitanti e nientemeno a due negli altri comuni), e, successivamente, per l’altra metà nel mio nuovo ed inedito ruolo da vicesindaco (con l’importante delega alla programmazione che resta la mia passione, come si può denotare da quanto scriverò) riporto il resoconto dell’intensa attività amministrativa effettuata nell’anno 2022, conclusione di un eccellente quinquennio, pieno di soddisfazioni personali per me e l’intera amministrazione comunale, che mi sono onorato di guidare e rappresentare per quindici consecutivi splendidi anni.

L’anno 2022 è stato più proficuo e soddisfacente del solito per l’attività tecnico-politica-amministrativa-programmatoria posta in essere dall’amministrazione comunale di Colobraro, che ha saputo ben cogliere le opportunità di investimento legate alla Programmazione di Enti ed istituzioni sovraordinati (Regione, Stato, Europa).

E’ pur vero che in quest’ultimo anno le risorse economico-finanziarie a disposizioni dei Comuni sono state davvero cospicue ed eterogenee (soprattutto grazie ai fondi dell’ormai rinomato PNRR), tant’è vero che, anche dal mio osservatorio privilegiato di Presidente Anci di Basilicata, ho raccolto dati confortanti relativi agli investimenti per tutte le amministrazioni comunali, come si denota dai vari resoconti di fine anno dei Sindaci, il ché porta ad essere moderatamente ottimisti sul futuro prossimo dalla nostra Regione e dei magnifici Comuni lucani.

Adesso, per tutte le amministrazioni comunali, compresa la nostra, inizia la sfida di attuare con precisione e rapidità gli investimenti, compresi quelli di seguito riportati, ed adoperarsi ad intraprendere contemporaneamente le complesse procedure di rendicontazione; nel contempo occorrerà dedicarsi anche a cogliere le nuove sfide/opportunità che stanno per giungere dalla Programmazione europea 2021/2027, di fatto relativa al periodo 2023/2027, alla quale pure mi dedicherò con impegno e dedizione.

Pertanto, con orgoglio e compiacimento, Vi rendo partecipi degli importanti progetti/interventi/investimenti candidati a finanziamento, su diversi Bandi o Avvisi pubblici, per i quali l’amministrazione comunale è risultata finanziata per oltre 42milioni di euro, di cui di seguito si riportano i Progetti più rilevanti:

Euro 1.981.975 (2milioni circa) per il Progetto inerente gli “Interventi per il miglioramento dell’accessibilità turistica al sito attrattore di Colobraro – Il Paese della Magia”. Il Progetto è stato finanziato ad inizio del 2022 dal Governo Italiano – Ministero dei Trasporti, a seguito della partecipazione ad un Bando che ci ha visti giungere 2° tra tutti i Comuni del Sud partecipanti (Piano di Azione e Coesione complementare al Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020, finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno).

Il predetto Progetto è suddiviso nelle seguenti due interventi:

1.1 Linea di Azione 2, finanziata per € 1.240.541, che prevede la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della infrastruttura viaria e trasportistica Colobraro-Sinnica, in quanto accesso al sito di Colobraro considerato tra i Grandi Attrattori turistici regionali; nonché la realizzazione di aree di sosta e parcheggi attrezzati (Campo di Calcio; Cimitero, Pardo, Spandale, San Giovanni), con estendimento della pubblica illuminazione sino alle predette aree;

1.2 Linea di Azione 3, finanziata per € 741.434, che prevede il miglioramento e la sostenibilità della mobilità interna, attraverso segnaletica luminosa, servizi di trasposto bike-sharing, applicazioni per informazioni a cittadini e turisti, ecc..

Euro 200.000 (duecentomila) per il Progetto di “messa in sicurezza della strada comunale Colobraro-Valsinni”, di cui al Bando Regionale del 14.03.2022 a valere su fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il Progetto mira a migliorare la viabilità di accesso al nostro Borgo rurale ed ai terreni agricoli presenti nell’area sud-ovest del territorio colobrarese. Euro 4.000.000 (4milioni) per il “Progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono – Colobraro Sogno & Magia”, candidato a finanziamento il 28.02.2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale e rurale” – Investimento 2.1: “Attrattività nei borghi storici”). Il Progetto si è classificato tra i primi quattro in Basilicata, per cui è stato ritenuto meritevole dalla stessa Regione di un finanziamento a valere sulle risorse regionali (unitamente ad altri 4 Comuni lucani: Aliano, Irsina, Rotonda-Nova Siri).

Il Progetto pilota prevede vari interventi strutturali e di recupero funzionale dei nostri monumenti (Castello, Palazzo Esposizioni, Convento, illuminotecnica monumenti, eccetera) oltreché investimenti immateriali, il tutto finalizzato nella prosecuzione della crescita socio-economica e culturale del Paese. Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) quale contributo agli enti locali per le spese di progettazione inerenti gli interventi di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali, a seguito di richiesta di contributo del 9.03.2022 inoltrata al Ministero dell’Interno. La Progettazione è stata finanziata a valere su fondi statali di cui alla Legge finanziaria 2020 – art.1, commi da 51 a 58. Euro 35.444.125 (35milioni) per il Progetto di realizzazione di un “Impianto di produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata”, ovvero per il trattamento della raccolta differenziata umida dei rifiuti casalinghi.

Il Progetto, candidato a finanziamento a marzo 2022 a valere sul PNRR (Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1.), è stato valutato positivamente dal Ministro della Transizione Ecologica e dalla Regione Basilicata e dai suoi enti strumentali (infatti il Comune di Colobraro ha dovuto acquisire, preventivamente, pareri favorevoli e nulla osta da vari enti, rilasciati a seguito di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune in data 1.02.2022 e conclusasi positivamente con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 10.03.2022, consultabile sull’albo comunale).

Trattasi di un impianto tecnologico di ultima generazione per il trattamento dell’umido, ad impatto ambientale zero, che contribuirà a completare il ciclo della raccolta differenziata nel nostro Comune e nella Provincia di Matera, consentendo di chiudere gradualmente l’attuale impianto di discarica.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, a raggiungere questi eccellenti risultati (amministratori e dipendenti comunali, liberi professionisti, associazioni ed enti locali, enti ed istituzioni sovraordinate come sopra citate), invio a Voi tutti un caro saluto.

Andrea Bernardo

Correlati