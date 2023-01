Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Le cose belle che vanno apprezzate. Proprio una originale e simpatica iniziativa, quella della Parrocchia San Pietro e Paolo della Chiesa Madre dell’antico Rione Terravecchia guidata dal Parroco don Rosario Manco. Nel giorno della festa dell’Epifania infatti, un gruppo ludico composto da signore e ragazze, vestite tutte da “Befana”, hanno portato ai vari numerosi anziani della stessa parrocchia e a tante persone che vivono sole e senza famiglia, una tradizionale calza con dentro diversi doni, ben accettati dai destinatari, per la verità, rimasti forse un po’ sorpresi dalla bella inaspettata iniziativa che, come ci ha spiegato il parroco don Rosario MANCO, ha voluto innanzitutto significare un particolare segno di vicinanza e di affetto per chi vive in condizioni piuttosto disagiate. Una iniziativa che comunque va lodata e soprattutto apprezzata e incoraggiata, atteso l’alto valore significativo che lo stesso ha rappresentato e che auspichiamo possa essere solo in punto di inizio e continuazione per le festività dell’Epifania del prossimo e altri anni. Un grazie al parroco don Rosario, sempre alla ricerca di iniziative sociali, e un grazie speciale a tutte le ragazze e signore della parrocchia che per l’occasione si sono prestate volontariamente e con grande spirito di fratellanza verso persone che in un giorno particolare come la Epifania, ne avevano veramente bisogno.

