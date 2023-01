Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Ha chiuso, con la spettacolare adorazione dei Re Magi, presso la chiesa di S.Giovanni Bosco di Marconia, la IV° Edizione del Presepe Vivente di Enotria Felix, ormai tra le eccellenze lucane degli eventi natalizi. Un momento di riflessione e preghiera al termine delle tre rappresentazioni allestite nell’antico rione Terravecchia di Pisticci. Un bilancio che è andato oltre tutte le attese, per un successo straordinario di un evento tra le vie dell’affascinante vecchio centro storico, trasformato per l’occasione, nei luoghi della Palestina dei tempo di Erode di duemila anni fa. Anche quest’anno l’attivissima Associazione pisticcese del presidente Bice Quinto, per il IV° consecutivo, ha onorato nel migliore dei modi un appuntamento tra i più attesi della Basilicata, ideato, preparato e messo in scena con la collaborazione anche di altre associazioni locali partner come il Centro Studi Gimnasyum e la Parrocchia San Pietro e Paolo del Parroco don Rosario Manco, interessando tutta una zona storica del nostro abitato, eterno simbolo della nostra città, ma anche scenario ideale per rivivere attraverso una suggestiva, straordinaria sensazione che la Natività è sempre in grado di offrire. Non tanto per l’ambientazione cui pure i pisticcesi sono abituati, ma per la originalità e la creatività delle scene artistiche, con l’allestimento di un percorso articolato di una rappresentazione itinerante, ideata, ben studiata e messa in atto, in grado di raccontare tutto quel senso profondo della religiosità popolare, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla Natività. Tutto un passato rivissuto in modo affascinante, ricco di una storia preziosa che questa organizzazione che fa capo alla Enotria Felix, è riuscita ad offrire, senza comunque, mai perdere di vista i valori dell’accoglienza, con la scelta indovinata di una settantina di figuranti con multicolori costumi studiati a dovere e nei minimi particolari, apprezzati da migliaia di visitatori, compreso tantissima gente, da fuori venuta apposta nella nostra città per conoscere da vicino questa grande opera di arte storica, ed omaggiare come si deve, un evento ormai punto di riferimento regionale del nostro periodo natalizio. Un racconto della nascita del Redentore di 2000 anni fa, che ha commosso e incantato il grande popolo dei visitatori. Un appuntamento a carattere religioso culturale, premiato infatti dalla massiccia presenza, stimata in circa 8 – 9 mila presenze nelle tre serate, che così, durante il percorso, hanno avuto occasione di ammirare una suggestiva Natività nella antichissima. stupenda chiesetta dell’Annunziata del XV° Secolo. Insomma, tutto un lavoro particolare di questo giovane sodalizio che non finisce mai di stupire e che pur tra immancabili difficoltà del momento, ha messo a prova tutto il suo impegno per offrire anche quest’anno uno spettacolo straordinario di grande spessore culturale, religioso e artistico, sponsorizzato da Regione di Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci, Slow Food, Sportello Europa, Avis e da Associazione metapontina “ Migranti tutti”. Ovviamente, l’impegno di Enotria Felix, non finisce qui. Infatti, sta già lavorando per l’appuntamento di luglio con la 7° Edizione de la “Taccariata”. Onore ad Enotria Felix e a tutti i suoi soci.

