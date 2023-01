Condividi subito la notizia

di Raffaele Pinto*

Mai ferma, sempre attiva, sempre presente la piccola, spumeggiante Delegazione OESSG di Matera, capeggiata dall’inesauribile Comm. Dr. Alcibiade Jula. In una con l’ordinario diocesano e priore della delegazione Mons. Caiazzo ed i due religiosi incardinati nella delegazione, Reverendi Don Ennio Tardioli e Don Luciano Micheli, nelle ultime settimane, la delegazione materana ha realizzato due importanti momenti di riflessione e di spiritualità. Infatti sia per l’Epifania sia per la dolorosa scomparsa del compianto Papa Emerito Benedetto XVI, il delegato, raccolti intorno a sé i cavalieri e le dame non impegnati per lavoro o lontani per impegni pregressi, ha voluto fortemente che venissero condivisi momenti di profondo raccoglimento sia sul tema della Manifestazione sia sul tema della Morte come passaggio e come prosecuzione di quell’eternità che i cristiani dovrebbero impegnarsi a costruire qui sulla terra durante il loro percorso nel secolo. Qui di seguito alcune delle più belle foto relative alle due liturgie.

*Raffaele Pinto, grand’ufficiale OESSG, nell’Ordine da quasi un quarto di secolo, è docente di ruolo di filosofia e storia nei licei, dottore di ricerca in diritto, educazione e sviluppo, giornalista e saggista.

