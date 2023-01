Condividi subito la notizia

Tutto è iniziato grazie ad un incontro fortuito in un negozio a Marconia di Pisticci (MT), tra Lino e Nicola due ex alunni della scuola elementare di Tinchi. Dopo aver scambiato informazioni generiche proprio come quando ci si ritrova fra compagni di scuola. Lino e Nicola si erano persi di vista da tempo e allora si son detti perché non ritrovarsi con i vecchi compagni di scuola quella classe della scuola elementare di Tinchi frazione di Pisticci (MT). Scuola che oggi non c’è piu’ a causa del “dimensionamento scolastico”. L’edificio che poi venne utilizzato come sede del Centro per l’Impiego della Valbasento ora in disuso o meglio utilizzato sporadicamente come sede di seggio nelle tornate elettorali (ma questa è un’altra storia). Nell’era dei social nasce da subito l’idea di creare prima un gruppo 28 ex alunni Facebook e successivamente su WhatsApp. Pian piano ci si ritrova in una piazza virtuale dove il numero dei partecipanti (persone vere), aumentano, si apre il cuore in gola certi che sia portatore di gioia ritrovarsi. Naturalmente tutto corredato dalla vecchia foto d classe un po’ ingiallita dal tempo trascorso ma che dopo più di 40 anni fa nascere la voglia di rincontrarsi e allora quale migliore idea di darsi un appuntamento per rivedersi proprio come nel film di Carlo Verdone del 1988 “Compagni di scuola”. E allora tutti insieme ma quarant’anni dopo sta volta però non tra i banchi di scuola ma intorno ad un tavolo di un ristorante magari per una cena, Maestra e compagni di classe. E’ stato bello e vitale ritrovarsi, capire quanto siano gli stessi dei ricordi e quando invece abbiano saputo essere. Nel frattempo in questi anni la vita di ognuno di loro è andata in direzioni diverse, tanti si sono trasferiti al nord, ognuno ha scelto di percorrere strade differenti, di spostarsi, di inseguire sogni e aspirazioni. Ma è bastato chiamarsi, e tutti sono stati pronti ad incontrarsi. L’occasione di una cena pre-natalizia il 22 Dicembre scorso dove la Maestra ora in pensione Anna Maria Tricarico di Marconia ha potuto riabbracciare i sui alunni di allora anno scolastico 1979/80 della scuola Elementare di Tinchi, a ripercorrere episodi memorabili divertenti di allora. Non è stata nostalgia, non la voglia improvvisa di “amarcord” a creare questo momento: è stata semplicemente la voglia di rivedersi, forse anche i postumi delle restrizioni imposte dalla pandemia covid nei periodi trascorsi, ma la voglia di voler rivedere persone che hanno condiviso momenti importanti della loro vita. Ed anche per questo c’è stato un invito a rifare il tutto prestissimo magari d’estate per dar modo a coloro che risiedono fuori di rincontrarsi.

