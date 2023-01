Condividi subito la notizia

Gli Stati Uniti d’Europa è il tema del quarto appuntamento di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, ospitato a Matera domenica 8 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 17.00, negli spazi di Materahub, partner sostenitore della tappa materana di Prime Minister.

Le allieve della scuola avranno modo di approfondire la genesi del movimento paneuropeo di iniziativa popolare e nonviolenta, “Eumans”, fondato a Varsavia nella primavera 2022 insieme a Marco Cappato, attraverso il quale si intendono realizzare obiettivi politici seguendo la strada, invece che della rappresentanza elettorale, della partecipazione civica.

Durante la sessione interattiva verranno affrontate anche tematiche sui diritti europei, sulla politica europea nei media, sulle competenze e il funzionamento degli organi politici e amministrativi e sul ruolo degli attivisti di professione nell’Unione Europea.

Insieme alle professioniste di Materahub, testimonial locali della giornata, verranno anche analizzate le opportunità offerte dai programmi europei 2022-2027 e illustrate le modalità di partecipazione ai bandi, in particolare si lavorerà sull’ elaborazione di un’idea progettuale candidabile alla call European Solidarity Corps per la richiesta di un microfinanziamento, definendo gli obiettivi chiave, gli impatti attesi e simulando la selezione dei partner necessari per il progetto.

VIRGINIA FIUME

Virginia Fiume ha iniziato a attivarsi per le libertà e i diritti civili sin dal 2006, mossa dal “caso Welby”. Nel 2019 ha fondato con Marco Cappato e altre attiviste e attivisti italiani EUMANS, movimento paneuropeo di iniziativa popolare e nonviolenta. Nell’estate del 2021 ha coordinato la campagna per il Referendum Eutanasia Legale in Sicilia. Dopo tre anni come coordinatrice nel 2022 è diventata co-presidente a Varsavia, durante il “Congresso Aperto per la Pace Sostenibile, la libertá e la democrazia”. Si definisce orgogliosamente queer, femminista e transnazionale. Nelle sue vite precedenti ha studiato Critica e Teoria della Letteratura alla Statale di Milano e Antropologia dei Media alla School of Oriental and African Studies di Londra. Ha oltre 15 anni di esperienza nei campi del giornalismo, della comunicazione e delle startup tecnologiche in Nord America, nel Mediterraneo e in diversi paesi Europei.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e realizzato con la collaborazione di Matera Letteratura.

Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero

Sponsor ufficiale: Egoitaliano

Bronze Sponsor: Materahub e DeerSpensa Studio

Sponsor tecnici: Autocity Matera, Hotel del Campo, Fra I Sassi Residence, Libreria Di Giulio, Punto Service, Il Sicomoro, Residenza Brancaccio, Gelateria I Vizi degli Angeli

