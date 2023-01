Condividi subito la notizia

AVVISO

Si informa la cittadinanza che per consentire i lavori di restauro della Chiesa di San Rocco, in data 5 gennaio è stata emessa un’ordinanza sindacale che, a partire dal prossimo lunedì 9 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023, disciplinerà il traffico veicolare nel centro abitato di Pisticci.

Pertanto sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

🔴 Istituzione del divieto di circolazione, di fermata e di sosta ambo i lati (con rimozione forzata) a qualsiasi categoria di veicoli, eccetto i residenti e i mezzi dell’impresa incaricata, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nel II° tratto di Corso Margherita che va da Piazza Sant’Antuono a Piazza Plebiscito;

🔴 istituzione del divieto di fermata e sosta in tutta Piazza Sant’Antuono a qualsiasi categoria di veicoli con deviazione del traffico veicolare direzione Centro storico, su percorso alternativo (Corso Metaponto – Piazza Sant’Antuono – Corso Margherita I°-

in Via Cantisano direzione Piazza Dei Caduti), che sarà indicato con l’istallazione di apposita segnaletica stradale;

🔴 istituzione di area di sosta carico e scarico, in Piazza Sant’Antuono tra i civici 81- 85, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, delimitato da apposita segnaletica stradale;

🔴 istituzione dell’obbligo di svolta a destra in uscita da Via Vico Cotugno con direzione

obbligatoria su Corso Margherita-Via Cantisano;

🔴 Istituzione del divieto di circolazione in Corso Margherita (tratto Via Cantisano

direzione Piazza Sant’Antuono).

Inoltre, si fa presente che l’ordinanza sospende ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata.

È possibile consultare e scaricare l’ordinanza completa sull’albo pretorio del Comune di Pisticci.

A tutti viene richiesto una leale collaborazione, d’altronde mai mancata in passato, che risulterà decisiva affinché vengano ridotti al minimo gli inevitabili disagi che la nuova, seppur temporanea, viabilità porterà con sé.

