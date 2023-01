Condividi subito la notizia

Dal comune amore per la musica elettronica Antonio Losenno e Piero Lo Senno nel 2021 formano il progetto Mooser che nasce dall’idea di creare un concept misto tra musica, moda, natura e sperimentazione.

Lo stesso nome ha al suo interno 2 significati. Moose in inglese significa Alce come riferimento alla natura e Mose che è acronimo di Modulo sperimentale elettromeccanico ,(sistema di dighe creato a Venezia), è un chiaro riferimento alla sperimentazione “elettro – meccanica” dell’uomo in natura.

Tutto questo è quello che Mooser vuole riportare nella musica e nel 2021 esce il primo singolo “Moose” un misto di synth-pop e atmosfere soft-ambient.

A distanza di qualche mese esce il secondo brano “Field” dalla struttura elettro-pop con una patina anni 80’

Infine l’ultimo lavoro uscito nei primi giorni del 2023 prende il nome di “Mirror” dove il cuore dance-ipnotico del brano è contrapposto a voci eteree e sintetiche.

Da oggi 6 gennaio 2023, Mirror e’ disco novità su Radio Laser e Radio Laser Tv

