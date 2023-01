Condividi subito la notizia

Giovedì 5 gennaio, è andato in scena presso la Parrocchia “Madonna del Carmine” di Tinchi di Pisticci il concerto “Aspettando l’Epifania”, a cura del Quartetto Quattro Quarti composto dai musicisti Domenico MASIELLO ed Eliana De Candia al violino, Giuseppe Piccininni alla viola e Francesco Amatulli al violoncello. Il tema del repertorio è stato l’immaginario del Natale: l’amore struggente evocato dalla colonna sonora di Lalaland, la nostalgia nelle note di Morricone, il Natale dell’ infanzia e, infine, quello classico del tradizionale concerto di Capodanno con i suoi valzer celebri di Strauss!

Ad aprire il concerto, la particolare atmosfera creata dall’alleluia di Cohen, con le luci spente , a ricordare il giovane Luca Iannuzziello , prematuramente scomparso qualche giorno fa in un incidente stradale.

Calorosa la risposta del pubblico e di tutta l’Amministrazione Comunale di Pisticci, che ha partecipato attivamente al concerto

“Continueremo a lavorare nell’ambito del settore culturale.. oggi siete tanti ed e’ bello vedere la nostra comunità così unita, anche nelle Frazioni che compongono il nostro comune” queste le parole del Sindaco di Pisticci Dottor Domenico Albano alla fine del concerto…

Un bell’evento che unito a tutti gli altri eventi pianificati per questa stagione Natalizia , ha reso senz’altro la comunità di Pisticci piu unità per questo 2023.

Erano presenti oltre al sindaco, la vicesindaca avv Rossana Florio, l’assessore De Sensi, l’assessore Rocco Negro.

