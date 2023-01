Condividi subito la notizia

Sabato 7 gennaio (ore 21 – info e prenotazioni 3890303254 – 3277016681) il Lug – Centro Culturale Ex Macello di Corsano ospita Mucchio!, spettacolo della compagnia “Therasia Teatro – Il garage delle arti” di Davide Morgagni, in scena con Fabio Zullino. Come in un testo beckettiano, dei sopravvissuti di una catastrofe, delle figure “animate” giocano la loro pièce rinchiusi, barricati in quello che pare un angusto spazio teatrale, non ancora rassegnati della fine del mondo che li circonda. Si gioca, per mera ripetizione senza concetto, nel tentativo sempre vanificato di uscire dallo stallo, o forse per finire di perdere. Non c’è più dialettica, le parole amplificate avanzano simili a mosse negate, su una scacchiera senza dramma. “Non c’è tempo” nel dichiarare la ” negatività del presente”. Non c’è più drammaturgia. Ci sono solo un cumulo di mosse false e “soluzioni immaginarie”.

