Con una delibera di Giunta, la Regione Basilicata ha determinato di impiegare le risorse disponibili nel Bilancio finanziario gestionale regionale per il sostegno economico delle Sezioni Primavera attive nell’anno scolastico 2020/2021 ed ha approvato lo schema d’intesa tra la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi destinati ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi attraverso l’integrazione, con risorse regionali, del contributo già assegnato dall’USR per all’anno scolastico 2020/2021.

Intesa sottoscritta dalle parti coinvolte, in data 16/11/2022, alla quale è susseguita la determina del 14/12/2022 che ha assegnato a 49 Sezioni primavera lucane, tra comunali, private e statali, una liquidazione pari a circa mezzo milione di euro.

“Siamo finalmente riusciti a liquidare il contributo regionale assegnato alle strutture ammesse al finanziamento dall’Ufficio Scolastico Regionale e dunque la prosecuzione di un servizio importante per le famiglie lucane che ne usufruiscono e per i circa 600 bambini che le frequentano – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli –. Si tratta di una liquidazione di risorse per la quale erano emerse difficoltà, ora ampiamente superate, grazie all’impegno degli uffici e di tutti gli attori coinvolti. La futura programmazione, sulla quale stiamo improntando l’intero lavoro – ha aggiunto l’assessore – prevede incontri cadenzati con il mondo dei servizi educativi, al fine di rilevare bisogni ed eventuali criticità e un maggiore coordinamento di tutte le parti al fine di snellire le procedure per individuazione dei beneficiari e la relativa assegnazione dei contributi regionali”.

L’assessore Fanelli fa inoltre sapere che “per quanto riguarda il contributo per le sezioni primavera relativo all’annualità 2021/2022, abbiamo fatto richiesta di stanziamento di risorse finanziarie regionali, adeguate al fabbisogno finanziario storico, in sede di bilancio di previsione 2023-2025”.

