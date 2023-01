Condividi subito la notizia

Venerdì 6 gennaio 2022 dalle 10 alle 12,30 nel giorno della Befana i clowns dell’associazione Oasi del Sorriso saranno come sempre nell’ospedale di Matera per regare la calza della Befana ai bambini ricoverati in Pediatria e alle mamme che hanno partorito in Neonatologia, quest’anno il reparto festeggia anche la nascita di due Gemellini, Ludovica e Giovanni, nati ieri sera e, domani oltre alla calza gli canteremo la nostra Ninna Nanna n° 1384.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli

Correlati