Anche domani, nel giorno dell’Epifania, l’assessorato comunale al Welfare, in collaborazione con la rete cittadina, promuove appuntamenti dedicati all’incontro e al dono per i bambini e gli adolescenti della citta che, mai come in questo momento, richiedono occasioni di ascolto e socializzazione e opportunità di accesso alla conoscenza e alla fruizione culturale

Per questo, in continuità con quanto realizzato nel periodo natalizio, nei presidi territoriali del Welfare saranno distribuite calze piene di libri per ragazzi, mentre i minori coinvolti nelle attività di educativa di strada e quelli che frequentano i centri sociali cittadini riceveranno biglietti gratuiti per assistere alla replica di “Shrek – il Musical” in programma la mattina di domenica 8 gennaio all’AncheCinema.

