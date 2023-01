Condividi subito la notizia

A far data da lunedì 09 Gennaio e fino a sabato 11 Marzo 2023, presso uno dei padiglioni insistenti all’interno dell’Area Fiera San Giorgio in Via Spinazzola a Gravina, riprenderà la distribuzione dei sacchi gialli dotati di RFID per il conferimento di imballaggi multimateriale (plastica e metalli) e dei sacchi biodegradabili per il conferimento di rifiuti organici per una dotazione che soddisfa il fabbisogno annuale per tutta l’utenza.

Gli orari di apertura saranno dalle ore 08:30 alle ore 12:30 da lunedì a sabato (esclusi i festivi).

Al fine di evitare lunghe code di attesa, si comunica che sarà possibile il ritiro del Kit per sé

stessi e per un’altra sola utenza purché muniti di delega, oltre al documento di riconoscimento o tessera sanitaria dell’interessato.

La consegna avverrà a seguito di riconoscimento per mezzo di tessera sanitaria o documento di riconoscimento in corso di validità.

L’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura al fine di consentire il completamento delle operazioni da parte degli operatori.

Contestuale, negli stessi giorni, sarà possibile procedere alla sostituzione delle pattumelle danneggiate.

