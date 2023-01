Condividi subito la notizia

Sono stati pubblicati questa mattina sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi a partecipare ai Concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Ente di 17 nuove unità.Le prove concorsuali, si svolgeranno nel mese di febbraio (nelle date che saranno indicate a breve) presso il Centro per la creatività Cecilia, nel Comune di Tito.Qui di seguito il link a cui accedere per verificare gli ammessi e gli esclusi.

http://trasparenza.cloud.publisys.it/atc/detail.jsp?otype=1160&id=389196&siteid=330018

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato n. 6 unità cat. C posizione economica C1 del Comparto Funzioni Locali- profilo Istruttore Amm.vo/Contabile, presso la Provincia di Potenza;

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato n. 4 unità cat. C posizione economica C1 del comparto Funzioni locali- profilo Istruttore Tecnico, presso la Provincia di Potenza;

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato n. 4 unità cat. D posizione economica D1 del comparto Funzioni locali- profilo Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, presso la Provincia di Potenza;

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato n.3 unità cat. D posizione economica D1 del comparto Funzioni locali- profilo Istruttore Direttivo Tecnico, presso la Provincia di Potenza.

