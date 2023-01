Condividi subito la notizia

Si terrà lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso la sala riunioni della Cna sita in Via degli Aragonesi n.26/a l’incontro la cui finalità è la presentazione dell’Avviso denominato TOCC gestito da Invitalia che contempla tra i destinatari anche le imprese artigiane del comparto della moda, dell’editoria e dell’artigianato artistico.

Scopo dell’avviso è quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale lungo l’intera catena del valore attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto che può arrivare a coprire anche l’80% delle spese di investimento sostenute fino ad un massimo di 100.000,00.

Si tratta, afferma Margherita Albanese, Presidente di Cna Artistico e Tradizionale, di una straordinaria occasione per innovare le botteghe artigiane non solo quelle del comparto artistico ma anche quelle della moda, dell’editoria e finanche del Cinema (audiovisivi, gaming, etc).

Matera, 4 gennaio 2023

