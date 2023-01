Condividi subito la notizia

Il 5 gennaio 2022 alle 10:30, in Piazza Montegrappa presso il borgo La Martella a Matera, si conclude l’inedito e affascinante progetto di Tracce Ebraiche che ha visto la città dei Sassi e la Basilicata scoprire le profonde e antiche sedimentazioni storico-religiose della cultura ebraica in Lucania. Un percorso che ha rafforzato il legame con la comunità ebraica italiana e il mondo accademico e creativo israeliano, nel solco di una rinnovata articolazione di progetti strutturali tra #Matera e #Gerusalemme nel campo della letteratura, dell’architettura, della danza e delle arti visive.

Le due città saranno protagoniste in progettazioni sinergiche nella nuova programmazione di Tracce Ebraiche 2023.

Alla comunità del borgo La Martella avremo modo di raccontare il bilancio del progetto e considerare come saranno coinvolti i cittadini di Gerusalemme e di Matera nelle attività previste per maggio 2023, e quali azioni co-creare per tessere un legame che vada oltre la comparazione cinematografica delle due città.

Domani sarà l’occasione di formulare un piccolo rituale con un dono di comunità con i “Sufganiot”, i dolci tipici della festa ebraica di Hanukkah, conosciuta anche come festa delle luci.

Accenderemo le candele come atto simbolico di fratellanza tra i popoli con #AsherSalah #MiriamCamerini e #OriGoldstein in diretta da Gerusalemme, gli #Amici del Borgo 70Anni La Martella e tutti i presenti che vorranno partecipare.

Tracce Ebraiche è promossa e organizzata da #Allelammie

e patrocinata da

Città di Matera

Israele in Italia – Ambasciata d’Israele in Italia

Matera 2019

Camera di Commercio della Basilicata

Comune di Venosa

Provincia di Matera

UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

In collaborazione con:

Università di Napoli L’Orientale

CSE – Centro di Studi Ebraici

Bezalel Academy of Arts and Design

The Hebrew University of Jerusalem

Media Partnership

Rai Scuola

Rai Cultura – Letteratura

Le scuole italiane coinvolte

Liceo Classico – Artistico Duni-Levi / Matera

Pitagora Liceo – Montalbano Jonico

Liceo Classico Quinto Orazio Flacco Di Potenza

Liceo Cla

Liceo Tommaso Stigliani – Matera



