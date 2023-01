Condividi subito la notizia

NATALE AL CASTELLO CARLO V DI LECCE: FINO ALL’8 GENNAIO PROSEGUONO I TOUR GUIDATI NELLA PIÙ GRANDE STRUTTURA FORTIFICATA PUGLIESE.

Fino a domenica 8 gennaio (tutti i giorni – ore 10:30, 11:30 e 12:30 e 16, 17 e 18 – senza obbligo di prenotazione, raduno in Piazza D’Armi) proseguono le visite di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. I tour guidati permetteranno ai visitatori di immergersi nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, il Castello subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya.

3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com

Facebook e Instagram @attraversoilcastello

