Si informa che nella giornata di domani si terrà il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Comuni di Basilicata, già convocato in data 28 dicembre, per discutere alcune tematiche importantissime per il futuro prossimo dei Cittadini e dei Comuni della Basilicata:

Situazione del Sistema Sanitario Regionale – Erogazione dei Servizi ai Cittadini e Cura delle Persone ;

; Reddito Minimo Inserimento (RMI) e Tirocini Inclusione Sociale (TIS) in favore dei nuclei familiari svantaggiati;

(RMI) e (TIS) in favore dei nuclei familiari svantaggiati; Autonomia Differenziata – Approvazione documento;

– Approvazione documento; Attuazione PNRR da parte dei Comuni.

In ordine alla grave situazione del sistema sanitario e socio-assistenziale in Basilicata, si rende noto che si sono tenuti nel mese di dicembre ben due incontri con l’assessore regionale al ramo, ricevendo le più ampie rassicurazione sul mantenimento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in favore dei cittadini lucani.

Purtuttavia, stante l’assenza di provvedimenti cogenti assunti dalla Regione Basilicata a fine anno e letta l’approvazione di atti non tranquillizzanti per il futuro prossimo dei nostri cittadini, è stato chiesto un incontro urgente al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore e al Direttore Generale per la Salute e le Politiche alla Persona, sulle seguenti tematiche:

Garanzie nell’erogazione dei Servizi Sanitari presso le strutture pubbliche (riduzione liste di attesa) e presso le strutture private accreditate (stanziamento risorse economico-finanziarie);

Riordino Assistenza Territoriale (socio-assistenziale e socio-sanitaria) e cure per i Cittadini;

Fabbisogni finanziari annualità 2022 e 2023 per i servizi socio-assistenziali, servizi svolti attraverso i nove Comuni capofila degli Ambiti Territoriali dei Piani Sociali di Zona (PSZ);

Situazione finanziaria della Sanità lucana (anche con riferimento al Bilancio ASM chiuso per il 2022 con un passivo di ben 2milioni di euro);

Piano Sanitario Regionale (tempistica redazionale e presentazione dei contenuti).

