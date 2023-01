Condividi subito la notizia

Con il 2023 siamo entrati nel nostro 25° anno di vita e con orgoglio proviamo a rivolgermi a tutti voi donatori, vecchi e nuovi, innanzitutto per augurarvi un anno di successi e di soddisfazioni dopo gli ultimi passati e segnati dalla pandemia.

Che sia un anno di ripresa in cui, grazie all’impegno di ciascuno, si possa contribuire a garantire, come sempre, terapie salvavita a tanti pazienti acuti e cronici della nostra amata regione.

Noi di Avis Marsicovetere speriamo si fare molto di più ed aumentare sia le sedute di raccolta sangue e sia quelle di plasma. Per questo motivo vogliamo ringraziare tutti i Volontari, i medici e le infermiere della nostra unità di raccolta per aver reso possibile il raggiungimento di importanti traguardi, il nostro curatore delle pagine social per averci aiutato a dare visibilità all’Associazione e tutti i Soci per aver divulgato il messaggio del Dono. Tutto questo, oltre a riempirci di gioia, ci sprona a migliorarci e ad essere ancora più attivi su tutto il territorio.

Ci sembra doveroso essere riconoscenti nei confronti dei donatori che più si spendono con un gesto di così grande importanza come la donazione del sangue o plasma e che si rendono indispensabili in numerosi ambiti sanitari.

Un altro anno è passato … un anno che abbiamo vissuto intensamente insieme … un anno che vi ha visti protagonisti con circa 800 donazioni, che ha portato ad accostarsi a questo nobile gesto molti giovani di belle speranze, ma che ha dovuto salutare alcuni iscritti per sopraggiunti limiti di età. In tutti voi ci sono momenti indimenticabili che regalano gioia e meraviglia. Salvare una vita con il vostro sangue per esempio.

Proprio ai giovani, tra i 18 e i 28 anni, è rivolto il nuovo bando di #ServizioCivileUniversale. Sono 520 i posti a disposizione di quanti vorranno trascorrere un anno di solidarietà con #AVIS e #ADMO. Per partecipare al progetto, dal titolo “Il dono che serve, nel Sud “ è necessario essere in possesso di Spid e compilare ed inoltrare la domanda entro il 10 febbraio sul sito domandaonline.serviziocivile.it.

Quale ringraziamento a tutti i donatori, rubiamo le parole al presidente nazionale di Avis: «Questi traguardi straordinari non si sarebbero potuti realizzare senza la sensibilità e la partecipazione di ognuno di voi. Ancora una volta abbiamo dimostrato che AVIS è una grande famiglia e sinonimo di sensibilità e cittadinanza attiva, solidarietà, accoglienza, coesione e partecipazione a ogni dramma sociale. Tutto ciò mi rende orgoglioso di essere il presidente Nazionale di questa meravigliosa associazione, un insieme di animi e di cuori che battono con lo stesso irrinunciabile obiettivo: fare del bene al prossimo, impegnandosi per affermare i valori di giustizia sociale, equità e pari diritti umani».

A corredo di tutto ciò non ci resta che porgere il nostro invito a tutti i donatori per i prossimi due appuntamenti. Il primo è relativo alla prima donazione del 2023, “Aspettando l’Epifania” di giovedì 5 gennaio dalle 07:30 alle 12:00, presso l’unità di raccolta sangue al Kiris Hotel di Viggiano e la seconda, dopo ben tre anni, la tanto sospirata “FESTA DEL DONATORE“, che si svolgerà sabato 7 gennaio, dalle ore 20:00 presso il Kiris Hotel. Ad allietare la serata sarà presente il gruppo musicale i 3mendi e la partecipazione straordinaria del Mago Charliny. Il divertimento è assicurato.

Buon Anno DONATORI, a voi che siete la vera forza di questa Associazione … GRAZIE per tutto. Vi segnaliamo che è sempre possibile iscrivervi alle nostre pagine di Facebook e Instagram, seguteci e raccontateci delle vostre esperienze in Avis. Grazie di cuore.

La Presidente

Marta Binetti

Correlati