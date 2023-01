Condividi subito la notizia

Dopo la sconfitta del 25 settembre, il Pd ha deciso di avviare una fase costituente per ridefinire la sua identità, rendere chiara e comprensibile la sua politica, ritrovare una sintonia con la società e, in particolare, con quella che esprime bisogni e pone domande che restano senza adeguata risposta.

L’iter congressuale porterà anche all’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Ma é importante, anzi essenziale, che si tratti di un’investitura che riguardi non solo una persona, ma una prospettiva futura, un progetto politico, una visione del mondo.

Perché ciò accada occorre innanzitutto che il partito torni a immergersi in quelli che sono i luoghi che gli danno linfa e ragione di essere: le comunità locali, i luoghi di lavoro, gli spazi della formazione e della cura, le reti della solidarietà, della cultura, dove cogliere la domanda sociale e offrire soluzioni, con l’ambizione di promuovere e governare i cambiamenti, le trasformazioni, le innovazioni.

In secondo luogo, é necessario che il confronto sul modo di fare politica, sui contenuti del nuovo progetto, sulla direzione da seguire sia vero, autentico, libero.

Chi come noi – amministratori delle nostre comunità – vive quotidianamente i problemi dei cittadini, si cimenta continuamente con l’esigenza di sostenere e conservare il rapporto di fiducia fra società e istituzioni, é chiamato a dare speranza e futuro, evitando che prevalgano rassegnazione e disperazione, chi come noi fa questo, ritiene di poter dare impulso a ricostruire il rapporto fra PD e società.

Per questo, come sindaci del PD, abbiamo pensato di autoconvocarci in un incontro, il giorno 3 gennaio, alle ore 15:30, presso la Sala convegni della chiesa della Madonna di Pompei scalo Grassano-Garaguso-Tricarico, chiamando alla partecipazione e alla discussione amministratori, iscritti e non iscritti, simpatizzanti, tutti coloro che, come noi, sentono l’ esigenza di aprire una nuova fase nella vita del partito, che renda riconoscibile il suo ruolo, chiara la sua missione, attrattiva la sua proposta.

E’ un’occasione per arricchire la vita democratica del Pd, favorirne il rilancio, inaugurare un nuovo ciclo per vincere le future battaglie politiche, n Basilicata come in Italia.

F.to i sindaci del PD della provincia di Matera Filippo Luberto, Francesco Mancini, Salvatore Cosma, Piero Marrese, Giuseppe Soranno.

