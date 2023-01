Condividi subito la notizia

Il Vescovo di Castellaneta, S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, presiederà la Santa Messa in suffragio di Sua Santità Benedetto XVI, Pontefice Emerito mercoledì 4 gennaio p.v., alle ore 18.30, presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Castellaneta.

Nella lettera inviata al clero e ai fedeli il 31 dicembre scorso – appena appresa la notizia della morte di Benedetto XVI – il Vescovo aveva espresso il desiderio “che come comunità diocesana ci sentiamo uniti in questo momento di memoria grata a Dio per il dono di un ‘umile servitore nella vigna del Signore’, che, per quasi otto anni, ha esercitato con pazienza e amore il ministero petrino e con la stessa dedizione ha continuato a sostenere la Chiesa con l’offerta della preghiera e della sofferenza fino alla fine della sua vita”.

La celebrazione eucaristica in suffragio del Pontefice Emerito defunto – ha scritto ancora il presule – vuole essere segno della memoria e della gratitudine di tutta la comunità ecclesiale “perché il Signore Misericordioso lo accolga nella beatitudine eterna”.

Alla celebrazione sono invitati tutti i fedeli che vorranno intervenire.

