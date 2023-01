Condividi subito la notizia

Si chiama Giovanna la prima bambina del 2023 nata nella provincia di Matera. Pesa 2340 grammi e sta bene. Giovanna è venuta alla luce alle ore 7,24 di oggi nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per la gioia di mamma Laura e papà Egidio e dei fratellini Antonio e Cristian.

L’unità operativa complessa Pronto Soccorso dell’ospedale di Matera segnala invece un ferito a seguito dello scoppio di un petardo. Si tratta di un ragazzo che ha riportato una lieve ustione all’avambraccio e per il quale non è stato necessario alcun ricovero. La notte di Capodanno al Pronto Soccorso di Matera è stata caratterizzata da parecchi accessi, tuttavia non si sono registrate emergenze particolarmente preoccupanti.

Matera, 1 gennaio 2023

