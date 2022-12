Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Una santa messa in occasione delle festività natalizie, per amministratori e personale del Comune di Pisticci. Una lunga tradizione iniziata il 1997 dall’allora sindaco Vittorio Vitelli, portata avanti da Giovanni Giannone, Pasquale Bellitti, Michele Leone, Vito Di Trani, Viviana Verri ed ora dal primo cittadino Domenico Albano, che insieme ai membri della Giunta Comunale ( gli assessori Alessandra Ruvo, Antonio De Sensi e Rocco Negro) diversi consiglieri, il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Simone Testa accompagnato dall’Ispettore Giovanni Scazzariello, il Segretario Generale Grazia Uricchio, il Dirigente l’Ufficio Finanziario Dottoressa Pina Daranno, il Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Rocco Di Leo, gran parte del personale in servizio, con la presenza di diversi ex dipendenti in pensione, dell’ex Sindaco Avv. Giovanni D’Onofrio, dell’Ex Assessore Architetto Franco Colacicco, dell’ex Segretario Generale Dr. Michele Sisto, del Presidente dell’Associazione Anziani Dino Leone, ha partecipato alla cerimonia religiosa, nella chiesa di Sant’Antonio, officiata dal parroco don Mattia Albano. “Una apprezzata iniziativa per l’Amministrazione in carica – come ha sottolineato don Mattia, durante l’omelia – per la continuazione di una ormai ultra ventennale tradizione”. Per l’occasione, il parroco ha formulato l’augurio di buone feste per tutti e soprattutto di buon lavoro al sindaco Albano, agli amministratori e a tutti i dipendenti comunali presenti. ” Un saluto il nostro – ha concluso – che in queste ore esprime soprattutto speranza diffusa nelle famiglie, quella tradizionale e quella amministrativa, che oggi ne hanno più che mai bisogno”. Don Mattia poi, rivolgendosi agli amministratori, ha ricordato agli stessi i precisi doveri politici e amministrativi verso la comunità amministrata, sottolineando l’importanza della democrazia e collaborazione tra istituzioni e cittadini”. Da parte sua il sindaco Albano, ha ringraziato don Mattia e quanti avevano accolto l’invito, ribadendo l’importanza di questo annuale incontro in Chiesa con il personale dipendente, in un particolare momento dell’anno che vede l’amministrazione comunale impegnata per affrontare e cercare risolvere i tanti, gravosi problemi della comunità. Una calorosa ovazione ha concluso la cerimonia con un arrivederci alle prossime feste natalizie.

Correlati