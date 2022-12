Condividi subito la notizia

Roma, 29 dic. – “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dà l’ennesima prova DI concretezza e serietà. Oggi in conferenza stampa ha battuto tutti i record: tre ore DI confronto con i giornalisti con risposte puntuali e limpide su tutti i dossier, anche quelli più delicati. Viene da sorridere se si rileggono gli attacchi ricevuti sulla stampa DI una certa sinistra che la accusava tempo fa DI scappare dalle domande dei giornalisti quando invece è stata l’unica tra i tanti premier a rispondere a 45 domande. Stesso discorso per la manovra approvata al Senato con le sinistre che già preannunciavano il rischio DI finire in esercizio provvisorio. Un doppio colpo per gufi e detrattori. Un grande traguardo per gli italiani, raggiunto in tempi strettissimi, con il quale la maggioranza DI centrodestra pone le premesse per rimettere in piedi la nostra Nazione”. Lo dichiara il deputato DI Fratelli d’Italia Grazia DI MAGGIO.

