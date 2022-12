Condividi subito la notizia

Provvedimento fondamentale per l’iter che dovrà portare alla realizzazione della “Strada Litoranea interna Talsano-Avetrana”.

L’Amministrazione provinciale di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, ha proceduto alla proposta di aggiudicazione della progettazione di quella che è un’opera strategica per lo sviluppo turistico e le attività economiche del versante orientale del territorio jonico.

Già trasmesso al Dipartimento Mobilità della Regione Puglia per l’ok definitivo, il provvedimento rappresenta un grande traguardo, raggiunto solo grazie all’impegno del presidente della Provincia, del dirigente Aniello Polignano e dei tecnici del Settore viabilità dell’Ente. Non era semplice riuscire a scongiurare il rischio di veder sfumare i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, ma alla fine il meticoloso lavoro di programmazione messo a punto dall’Amministrazione provinciale ha prodotto i risultati sperati. Ed il tutto nel pieno rispetto dei termini previsti per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (O.G.V.), passaggio necessario per gli interventi finanziati per il periodo 2014-2020 dal Fondo sviluppo e coesione (l’attuale denominazione è Piano Sviluppo e Coesione).

“Aver trasmesso entro la fine dell’anno alla Regione Puglia la proposta di aggiudicazione del progetto per la realizzazione di questa arteria viaria – ha commentato il presidente Melucci – era fondamentale. La Talsano-Avetrana è una delle nostre priorità nell’ambito del più vasto piano di interventi che riguarda le infrastrutture stradali del territorio provinciale. Ci siamo insediati circa tre mesi fa e da allora abbiamo sempre lavorato, non ci siamo mai fermati. Lo scorso novembre con la collaborazione di ASSET Puglia abbiamo presentato agli stakeholder un Cronoprogramma che stiamo rispettando senza conoscere soste, se non quelle imposte dalle tempistiche normative. Ed in virtù di questo, desidero sottolineare il grande lavoro svolto in brevissimo tempo dal dirigente e dai tecnici ai quali va il mio apprezzamento.”

Taranto 29 Dicembre 22

